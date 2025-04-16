心臟衰竭｜資深女演員心臟衰竭離世享年88歲 　兩個月前消瘦露面

【心臟衰竭／警號】內地資深演員童正維因演出情景喜劇《編輯部的故事》中「牛大姐」一角廣為人知，從影逾三十載，擅長扮演中老年女性角色，素有「媽媽專業戶」之稱。其子馬良沉痛發文透露噩耗，童正維於14日晚間10時52分因心臟衰竭救治無效辭世，享壽88歲。

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童正維於今年農曆新年期間，身穿紅色棉襖喜慶過年，身形稍見清瘦，但精神看來仍不錯。然而，她的兒子馬良於本月15日發文透露噩耗，童正維於14日晚間10時52分因心臟衰竭救治無效，在家屬陪伴下安然離世。

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兒子馬良哀慟表示，童正維作為演員曾塑造諸多經典角色廣受愛戴，如今終擺脫病痛塵世紛擾，與先逝的父親天上重逢。他在訃文中附有多張童正維晚年兒孫繞膝的生活照、出演戲劇照，而靈堂則以鮮花素果供奉。

童正維出身自工人家庭，中學時期顯露演藝才華，自上海戲劇學院畢業後投身演藝事業，代表作包括《花兒怒放》、《摩登家庭》等。其丈夫馬科為京劇非遺傳承人、著名戲劇導演，曾執導《紅色風暴》、《趙一曼》、《海瑞上疏》等80多部劇作，2015年榮獲第25屆白玉蘭戲劇表演藝術獎特別貢獻獎，當時童正維亦同台見證榮耀。馬科於2023年以93歲高齡逝世，時隔兩年童正維亦隨之辭世，令觀眾深感哀痛。

同場加映｜6大心臟衰竭警號

台灣國泰綜合醫院心血管中心主治醫生郭志東曾於健康資訊網站《今健康》中，分享6大心臟衰竭警號：

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