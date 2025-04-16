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走塑｜謝展寰：已聽取餐飲業界就第二階段管制的意見　年中與業界合作在不同餐廳營運場景測試產品

港聞

發布時間： 42 分鐘前

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環境及生態局局長謝展寰。（資料圖片）

首階段管制即棄即棄膠餐具及塑膠產品去年4月實施，但第二階段餐具全面「走塑」就未有時間表。環境及生態局局長謝展寰今（16日）回覆議員書面質詢時指，環保署會持續監察替代品市場發展狀況，亦正準備與業界和一些大型餐飲集團合作，預計年中在不同餐廳營運場景作產品測試。

他提到，環保署已約見多個餐飲業商會，聽取他們就第二階段管制的意見和關注，並了解非塑膠替代品的最新發展，雖然現時市場上已有若干的替代品選擇，但餐飲業提供的食品種類多元，所需的食物容器亦各有不同的要求；會繼續與非塑膠替代品供應商持續探討改善其質量，以配合餐飲業界的實際需要，強調會充分考慮相關非塑膠替代品的成熟度、普及性和可負擔性，務求在環境保護與業界持續發展之間取得平衡，並會按實際情況考慮進一步管制的進程。

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首階段管制接近一年。謝展寰指，市民和業界在日常生活和業務上已配合轉變，例如外賣「走餐具」的市民較法例實施前明顯增加，連鎖食肆更表示有超過8成顧客不需要外賣餐具。而為期6個月的適應期結束後，截至3月底，環保署共收到108宗投訴和舉報，當中98宗涉及餐廳提供受管制即棄膠餐具，其餘10宗則有關其他即棄塑膠產品。署方已調查投訴個案，並就懷疑違規的個案發出書面警告，要求負責人在10個工作日內作出改善，否則會發出定額罰款通知書；有18間食肆收到書面警告後違規情況仍然持續，環保署人員已向負責人發出2,000元定額罰款通知書。
 
謝展寰又稱，「綠色餐具平台」已載有超過170間餐具供應商和超過2,000款非塑膠即棄餐具產品，以供業界參考，指隨着法例實施接近1年，替代品供應日趨多元，業界已逐漸適應法例要求，留意到替代品的售價持續下降，產品質量顯著改善，餐飲業界亦逐漸了解並選用合適的非塑膠替代品。

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