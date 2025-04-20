外賣員｜港媽慨嘆香港物價高　做「步兵」推BB車送外賣兼湊仔

香港不論是消費、租樓、生活開銷較高，部分家庭主婦會選擇兼職以貼補家計。近日，有港媽在小紅書發帖，分享自己在空餘時間推BB車，帶囝囝做「步兵」送外賣。港媽慨嘆在香港物價高，「想偷懶都不行」；有不少網民為她暖心打氣：「加油，苦盡甘來」。

步兵婆婆｜七旬「步兵」婆婆拉買餸車送外賣 自述2點好處獲網民激讚：欣賞！尊敬！

外賣員｜港媽推BB車送外賣

港媽以「在香港推BB車送外賣的一天」為題發帖，笑稱大多外賣員送餐都會「開私家車、電單車、單車」，而她的「交通工具」則是BB車；同時並指大多情況下，送外賣都是比較急趕的，但自己卻比較慢，「帶小朋友出來，安全要第一」。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

樓主表示，自疫情過後，她便成為1名全職媽媽，由於「香港這個地方樓價高、房租高、消費也高」，故每日有空閒時間便會帶孩子出來送外賣，慨嘆身處快節奏的城市，「想偷懶都不行」。

據影片見到，樓主推著BB車，把手處掛著貼有單據的外賣袋，相信是在送外賣的路上，而小朋友則乖乖坐在BB車內；另有她抱著寶寶、母子一同乘電梯送餐的圖片。

外賣員｜網民暖心打氣：加油！苦盡甘來！

不少網民看過帖文後，為她加油打氣，「加油喔～苦盡甘來」、「好努力，確實在這裡想懶都不行」、「好叻」、「很棒，加油噢，也要注意安全」、「原來真的有帶娃送單啊！厲害，賺錢帶娃可以同時進行啊」、「好辛苦，加油」。

原來，全職媽媽做「步兵」外賣員的並非個例，有網民分享道「我背著三個月的兒子跑（外賣）了連個月，人人都覺得我好可憐，我自己覺得我很開心，能賺點零花錢就行，店舖都認識了我，說BB你又來返工啦」。

輪椅外賣員｜外賣員坐輪椅難送餐上山 顧客捱餓等2小時咁處理獲讚

外賣員騷擾｜外賣員送餐後深夜私訊騷擾女生 揚言身處住處樓下：你是我喜歡的

外賣員騷擾｜港女點外賣遭男車手電話騷擾 濫用聯絡信息約受害人「見面」

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】