關稅戰｜林健鋒：港美民間交流不應中斷　美入口商、零售商均屬受害者

關稅戰持續升溫，經民聯議員林健鋒今日認為，香港與美國的民間交流不應該中斷；關稅大戰中，美國零售商、入口商都是受害者，形容第一個倒下來的有可能是美國商界人士。

經民聯今日舉行應對全球關稅大戰建議記者會，林健鋒說，美國瘋狂加關稅沒有人得益。林指，「美國收的關稅，完全是從美國人口袋裏搶出來的，有很多美國的入口商都跟我們說，他們看得很淡，可能他們是第一個『跪低』、失業，因為他做不了生意，都應付不了日常的開支，所以第一個倒下來的，我們覺得，很可能是美國商界人士。」

最新影片推介：

至於香港與美國交流，林健鋒認為，是繼續需要的，因為香港是一個自由港，美國的貨物來香港，或者任何國家的貨物，任何地區的貨物來香港，都沒有關稅。

經民聯建議，多管齊下協助企業獲得銀行融資和維持現金流，應對關稅戰，對有特殊需要的客戶作出體恤安排，為因關稅戰衝擊未能如期還款的中小企提供寬限，盡量彈性處理有關個案，例如，容許企業延期還款等，幫助受影響行業解決資金周轉困難。

經民聯又建議，進一步延長「中小企融資擔保計劃」下的「還息不還本」安排12個月（現有安排於今年11月到期）；優化香港出口信用保險局的支援，減輕企業在出口市場不確定性大增的情況下所承受的風險。

盧偉國引述哪吒2金句：我命由我不由天

經民聯主席盧偉國則指，港澳辦主任夏寶龍日前特別說，美國的做法，「根本不是要我們香港的稅，是要我們的命」，令他想起《哪吒2 》的一句金句：「我命由我不由天。」他強調，經民聯所有建議都切實可行，有些是已在做，只是繼續加深。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】