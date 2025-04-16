猝死｜全球每年有300萬人猝死　無病史先兆趨年輕化　6大都市人習慣埋病根【附10大猝死徵兆】

【猝死／都市人壞習慣】據最新研究顯示，中國每年猝死病例高達50萬宗，位居全球首位。首都醫科大學附屬安貞醫院學者指出，猝死病例有明顯年輕化趨勢，尤其是都市人常見陋習，恐長期下去會埋下病根。

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綜合內媒報道，全球猝死問題日益嚴重，且有年輕化的趨勢。根據首都醫科大學附屬安貞醫院研究統計，全球每年約有300萬人猝死，而中國病例佔50萬宗，排行榜首。

猝死主要分為兩大類：

心源性猝死：由心臟原發疾病引起，佔總數80%以上

非心源性猝死：由神經、呼吸等系統疾病導致

猝死｜年輕猝死者6大共同特徵

安貞醫院心臟內科中心主任楊紅霞醫生指出，年輕人突然猝死可以無先兆或病史，反而成因與都市人日常生活習慣有關。楊紅霞分析指，年輕猝死患者普遍有以下6種生活習慣：

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長期食用外賣：高油高鹽飲食易致高血脂，增加血管堵塞風險

過度疲勞：交感神經異常興奮加重心臟負荷，可能誘發心律失常

情緒波動大：情緒劇烈變化使猝死風險增加4.7倍

吸煙飲酒：尼古丁損害心血管，酒精更使風險提高6.7倍

不當運動：身體疲憊時運動，39-59歲人群佔運動相關猝死40%

忽視健康管理：年輕人往往忽略體檢，延誤病情診治

楊紅霞提醒，都市人經常處於工作壓力大的狀態，當身體長期累積疲勞，會增加誘發突發疾病的風險，建議應該合理安排作息時間。此外，她亦提到預防勝於治療，建議年輕一族應建立健康生活習慣，如定期進行身體檢查，特別是有家族病史者更應提高警惕。

心臟健康｜大部分猝死個案與心臟病有關

本港心臟科專科醫生高耀鈞接受訪問時表示，大部分猝死個案與心臟病有關，多數猝死原因是急性心肌梗塞。病發時，一般以5分鐘內為「黃金急救時間」，當心臟停頓時間越長，死亡率會越高。當中，有6大高危因素恐增猝死風險：

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心臟健康｜身邊人盡量把握發病首5分鐘急救

對於心臟病的猝死風險，心臟科專科醫生曾振峯亦曾接受訪問指，心臟病屬於醫學上一種統稱，泛指心臟血管疾病，例如心率問題、心瓣問題等，通通都被歸納為心臟病；惟坊間大眾提及心臟病，普遍會認為等同「冠心病」。

假如患上冠心病，患者心口中間位置會出現「被重物壓住」的鈍痛感，有時痛楚甚至會蔓延至下巴、膊頭及背部。曾醫生指出，有部分患者雖然未必會感到心口痛。多數心臟病患者猝死成因，大部分是由心室顫動（Ventricular Fibrillation）所引起，通常是指心臟血管因突然閉塞，導致心臟缺血、出現混亂訊號，令心臟跳動變得不正常、血液無法正常輸送到達其他器官及大腦，從而引發突然昏厥的情況。

如患者出現類似情況時，身邊人應儘量把握「黃金急救時間」、即發病首5分鐘時間，於現場即時進行心肺復復甦，以維持患者血液循環、減低腦部缺氧風；假如病人經過長時間急救，仍未能順利復甦，情況則會變得非常危險，而患者腦部恢復之前功能的機會亦會逐漸減小。

心臟健康｜10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

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