抑鬱治療︱醫衞局公佈本港上半年度2708抑鬱患者出院或死亡　噴鼻式抗抑鬱藥未普及僅20人獲處方

【抑鬱症／抑鬱症治療／頑治型抑鬱／噴鼻式抗抑鬱藥／Esketamine】醫務衞生局今日回應立法會議員陳沛良提問，公佈本港抑鬱症患者在過去三年入住公立醫院的人數及他們住院的平均日數，並就抑鬱症治療藥物噴鼻式藥物（Esketamine）的處方使用率作解答，稱未來會為有需要的病人提供適切的支援。

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政府新聞公報今日（16日）發佈《立法會十五題：抑鬱症的治療》，醫務衞生局局長盧寵茂教授透過書面答覆陳沛良議員在立法會會議上關於本港抑鬱症及頑治型抑鬱症患者治療情況的提問。

為更有效支援抑鬱症患者，並促進全民精神健康，陳沛良議員首先提問「追蹤患者數據」，包括過去三年，政府有無統計每年因抑鬱症及頑治型抑鬱症入住公立醫院的人數、及他們住院的平均日數分別為何。

對此，醫衞局局長盧寵茂透過列表數據答覆稱，在2022至23年度，主要診斷為抑鬱症（包括難治型抑鬱症）的住院病人出院人次及死亡人數為3279人，住院病人平均住院時間為19.9日；2023至24年度整體數字有所上升，住院病人出院人次及死亡人數3589人，住院病人平均住院時間為21日。而到2024至25年度（截至2024年12月31日），住院病人出院人次及死亡人數回落，有2708人，但住院病人平均住院時間延長至21.8日。另外，醫管局沒有獨立備存難治型抑鬱症相關的統計數字。

上半年度僅20人獲處方噴鼻式抗抑鬱藥 醫管局：會提供適切支援

陳沛良議員認為，提供合適的抑鬱症療法非常重要，故另再提問有關治療抑鬱症藥物之一「Esketamine」的使用率。鑑於根據醫衞局去年3月13日答覆立法會議員質詢時表示，2023至2024年度（截至2024年2月底），只有17名病人獲處方相關噴鼻式藥物（Esketamine）以治療抑鬱症，與本港抑鬱症及可能出現的頑治型抑鬱症患者人數有很大落差；就此提問醫衞局是否知悉醫管局使用相關藥物比率偏低的原因，及醫管局未來會否增加噴鼻式抗抑鬱藥的使用。

對此，盧寵茂回覆指，噴鼻式抗抑鬱藥（Esketamine）由2023年7月起獲納入醫管局藥物名冊，在2023至24及2024至25年度（截至2024年12月31日的推算）於醫管局獲處方噴鼻式抗抑鬱藥（Esketamine）的病人數目，分別約為20人。

局方强調，醫管局現時提供藥物、腦電盪和腦磁激治療服務，以治療抑鬱症。醫護人員會因應抑鬱症患者的病情、臨床需要及風險，並考慮患者的意願，為其安排合適的治療。醫管局一直透過既定機制，擴大藥物名冊的涵蓋範圍，為有精神健康需要的病人提供長遠可持續、可負擔和適切的支援。

而醫管局亦會繼續根據最新科學實證及臨床需要檢視精神健康服務及治療方案（包括治療抑鬱症），為有需要的病人提供適切的支援。

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同場加映：什麽是「噴鼻式抗抑鬱藥Esketamine」？

美國食品及藥物管理局（FDA）在2019年批核一款抗抑鬱鼻部噴霧「艾氯胺酮（Esketamine）」，新療法適用於有抗藥反應的頑固性抑鬱症患者，能幫助病人於短時間內消除輕生念頭；亦可用於急性抑鬱發作。

精神科專科張漢奇醫生接受TOPick訪問解釋，此噴劑並非等同氯胺酮，只與氯胺酮的性質相近，為其衍生物。而劑量很低，亦需在醫護監管下方可使用，故相對安全。與以往治療抑鬱症的藥物相比，此款新藥療效更具即時性，如急性發作、突然出現自殺傾向的病人可以此「急救」，而試盡多種藥物均無改善的頑固性抑鬱症患者，則可試新方法改善徵狀。

張醫生指出，以往對付抑鬱症的藥物，如血清素調節劑和去甲腎上腺素調節劑，原理為使腦內的血清素增加，回復平衡水平，讓抑鬱徵狀得以改善。惟此類藥物療效較慢，一般需要至少兩星期才可見效。而艾氯胺酮鼻噴霧劑的原理為針對腦部的神經傳遞物質，修復和改善細胞之間的連繫，藥效相對較快，一般可於即日內讓患者減輕輕生念頭、紓緩抑鬱症狀。但副作用是用後1至2小時內可能出現頭暈頭痛、解離（思緒混亂，似元神出竅或魂遊太虛的感覺）、腸胃不適等副作用，需受醫護人員的監察，完成相關檢查後方可離開。

首4星期每周覆診兩次，翌月每星期噴一次，維持療效。

噴鼻式抗抑鬱藥成頑固性抑鬱症患者「治療新希望」

張醫生續指，艾氯胺酮鼻噴霧劑按外國的指引，主要用於治療頑固性抑鬱症，即已用過兩種不同類別的抗抑鬱藥物，經藥物調校、服足劑量各6星期後，即共12星期後徵狀仍無好轉者。

在抑鬱者患者當中，有3成人為頑固性抑鬱症。由於病人出現抗藥性，故艾氯胺酮鼻噴霧劑對他們而言屬治療新希望。

另外，由於新藥能快速減輕抑鬱，故亦可用於防止病人自殺。當病人突然出現自殺傾向時，使用噴劑可幫助改善其情緒，減退輕生念頭，同時間亦服用傳統治療抑鬱症的藥物，觀察兩星期後的藥效反應，若口服藥物有幫助，則可選擇停用噴劑。

張醫生澄清，艾氯胺酮鼻噴霧劑並不等同於氯胺酮，此屬氯胺酮的一種衍生物，且劑量相當低，只要依循醫生指示使用，出現副作用的機會不高。用藥期間及用後兩小時都需受醫護人員監管觀察。藥物也要到診所、醫院等地方才可使用，不能流出市面，或讓市民自民使用。

張醫生建議，政府推出新療法的同時，應多做公眾教育，讓市民辨清用艾氯胺酮鼻噴霧劑的用途和療效是只屬紓緩抑鬱徵狀、改善情緒。

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