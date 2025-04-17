  • 25°C
香港時間：2025417日 (四) 17:23

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

生育抉擇｜藝人夫婦6年婚姻告吹　男星痛揭離婚內幕自爆35歲已結紮：要放她走

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 22 分鐘前

分享：

分享：

熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

51歲台灣男星張兆志近日自揭離婚內幕，表示因做了1個手術而與前妻產生分歧。

【張兆志/結紮手術/離婚】不少人會期望擁有下一代，但如果伴侶想法並不一致，可能會產生問題。台灣一位男星近日受訪時公開與前妻的離婚內幕，自爆35歲已接受結紮手術。

現年51歲的台灣男星張兆志近日接受電台節目《欸！我說到哪裡了？》訪問，暢談自己對於愛情的看法，並分享自身經歷。談到他和女星許允樂的6年婚姻，他表示其實還愛著前妻，但因為雙方對生育沒有共識，加上自己在婚前早已接受結紮手術，最終在2023年走向分離，

她想生，但我對孩子始終都沒有那麼感興趣；我在35歲的時候就結紮了，而且是永恆的。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜復活節外遊慎防8大常見病毒　醫生拆解高危染疫者+教5招自保

張兆志憶述，他與前妻每一年都把這件事拿出來討論，也曾參加朋友小孩的滿月宴、抓周、「一日父親」、「一日母親」等不同活動，但始終沒有改變想法，坦言「父愛那一塊我真的沒辦法」。

點擊圖片放大
+7
+6

他續指：「我本來就沒有想要離開這段婚姻，但有些事情是真的沒辦法，女孩子的年齡到了，可能再幾年之後她的身體就不那麼適合生產，這時候必須做出選擇，得放她走。」

經歷上一段婚姻後，張兆志也直言感到受傷，至今都還在難過：「有哪一個先生，太太離開會快樂？我還是愛著我的前妻，只是愛的方式不一樣，你得收斂，畢竟人家有人家的人生，我認為我是一個很好的丈夫，也是一個很好的前夫。」

至於目前對婚姻的態度，他就表示：「 婚姻是好的事情，但現在對我來說，我對於婚姻跟愛情的量能都用完了。」

更多相關報道：男性絕育｜真人「怪醫秦博士」整容醫生拍片自行結紮　網民驚嘆：練葵花寶典？【附男性絕育Q&A】

同場加映｜男性絕育手術5大Q&A

點擊圖片放大
+6
+5

相關文章：

台版張致恆｜5孩爸爸承諾結紮後反口　晉升6孩之父靠補助金育兒

生育抉擇丨19歲港女北上結紮花2.2萬徹底絕育　剖白背後心酸原因：唔想輪迴悲劇

【避孕方法】男人結紮影響性功能和性慾？　泌尿科醫生親解男性結紮手術迷思

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

男人最痛丨26歲男子新婚突被老婆拉去結紮　自爆「行刑」前後心路歷程：有點慌
19:12 2024/10/25
男人最痛丨26歲男子新婚突被老婆拉去結紮　自爆「行刑」前後心路歷程：有點慌
【最強禮物】感激太太辛苦生3胎　暖男丈夫邀太太見證結紮當七夕禮物
15:34 2022/08/06
【最強禮物】感激太太辛苦生3胎　暖男丈夫邀太太見證結紮當七夕禮物
【愛妻號】太太6年自然分娩3胎感偉大　《RunningMan》HAHA計劃為老婆結紮
13:24 2021/04/23
【愛妻號】太太6年自然分娩3胎感偉大　《RunningMan》HAHA計劃為老婆結紮
3孩爸爸結紮2年仍令太太第4度懷孕　台醫：精蟲太強要重新結紮【內附詳細解釋】
18:12 2019/05/07
3孩爸爸結紮2年仍令太太第4度懷孕　台醫：精蟲太強要重新結紮【內附詳細解釋】
不想再有第三胎　2孩爸爸拍片記錄結紮手術辛酸：整天都有人好像把你抓住
18:25 2019/02/25
不想再有第三胎　2孩爸爸拍片記錄結紮手術辛酸：整天都有人好像把你抓住

你可能感興趣

男人最痛丨26歲男子新婚突被老婆拉去結紮　自爆「行刑」前後心路歷程：有點慌
19:12 2024/10/25
男人最痛丨26歲男子新婚突被老婆拉去結紮　自爆「行刑」前後心路歷程：有點慌
【最強禮物】感激太太辛苦生3胎　暖男丈夫邀太太見證結紮當七夕禮物
15:34 2022/08/06
【最強禮物】感激太太辛苦生3胎　暖男丈夫邀太太見證結紮當七夕禮物
【愛妻號】太太6年自然分娩3胎感偉大　《RunningMan》HAHA計劃為老婆結紮
13:24 2021/04/23
【愛妻號】太太6年自然分娩3胎感偉大　《RunningMan》HAHA計劃為老婆結紮
健康問題 網絡熱話 生育 手術 健康養生 電台節目 台灣

最高瀏覽

生死教育｜結婚7年丈夫突確診腸癌病逝　兩孩媽代亡夫致電《早霸王》許下承諾全場動容
生死教育｜結婚7年丈夫突確診腸癌病逝　兩孩媽代亡夫致電《早霸王》許下承諾全場動容
醫療事故丨港大深圳醫院求醫證患癌　婦人切除胰臟後亡驚揭無腫瘤　家屬追究醫生刑事責任
醫療事故丨港大深圳醫院求醫證患癌　婦人切除胰臟後亡驚揭無腫瘤　家屬追究醫生刑事責任
2025預言｜日本地震海嘯恐波及香港　港媽備一家四口防災包拆解內含物品
2025預言｜日本地震海嘯恐波及香港　港媽備一家四口防災包拆解內含物品
急症室最長等候時間（04月17日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月17日 時間12:05）
大S離世丨大S離世2個半月具俊曄天天做1件事守護亡妻　S媽淚目：小S完全走不出來
大S離世丨大S離世2個半月具俊曄天天做1件事守護亡妻　S媽淚目：小S完全走不出來