生育抉擇｜藝人夫婦6年婚姻告吹　男星痛揭離婚內幕自爆35歲已結紮：要放她走

【張兆志/結紮手術/離婚】不少人會期望擁有下一代，但如果伴侶想法並不一致，可能會產生問題。台灣一位男星近日受訪時公開與前妻的離婚內幕，自爆35歲已接受結紮手術。

現年51歲的台灣男星張兆志近日接受電台節目《欸！我說到哪裡了？》訪問，暢談自己對於愛情的看法，並分享自身經歷。談到他和女星許允樂的6年婚姻，他表示其實還愛著前妻，但因為雙方對生育沒有共識，加上自己在婚前早已接受結紮手術，最終在2023年走向分離，

她想生，但我對孩子始終都沒有那麼感興趣；我在35歲的時候就結紮了，而且是永恆的。

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張兆志憶述，他與前妻每一年都把這件事拿出來討論，也曾參加朋友小孩的滿月宴、抓周、「一日父親」、「一日母親」等不同活動，但始終沒有改變想法，坦言「父愛那一塊我真的沒辦法」。

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他續指：「我本來就沒有想要離開這段婚姻，但有些事情是真的沒辦法，女孩子的年齡到了，可能再幾年之後她的身體就不那麼適合生產，這時候必須做出選擇，得放她走。」

經歷上一段婚姻後，張兆志也直言感到受傷，至今都還在難過：「有哪一個先生，太太離開會快樂？我還是愛著我的前妻，只是愛的方式不一樣，你得收斂，畢竟人家有人家的人生，我認為我是一個很好的丈夫，也是一個很好的前夫。」

至於目前對婚姻的態度，他就表示：「 婚姻是好的事情，但現在對我來說，我對於婚姻跟愛情的量能都用完了。」

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