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星級父母｜楊茜堯女兒化身小公主慶生萬千寵愛　羅子溢早規劃子女升學睇中呢個國家

育兒資訊

撰文： 游艾維

發布時間： 2 小時前

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楊茜堯羅子溢為愛女舉行慶生派對，星級嘉賓超多。

【星級父母/楊茜堯/羅子溢】楊茜堯（原名楊怡）跟羅子溢（原名羅仲謙）婚後育有一對子女，二人於家庭和事業間取平衡，很愛錫一對寶貝。日前楊茜堯夫婦為大女羅翊心（Hera）舉行5歲生日P，今日楊茜堯於社交網上載短片分享當日的「盛況」。

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生日會於私人會所舉行，主角小珍珠以白雪公主造型示人，可愛非常，當日到賀的藝人包括陳山聰、薛家燕、徐榮、張頴康一家、梁靖琪、周勵淇、賈曉晨以及梁麗瑩等，當中鮮有人露面的樂瞳、楊秀惠等以及淡出多年的馬賽也是座上客，當中38歲的樂瞳被內地網民誤會為楊茜堯的大女，似乎她真的超逆齡。

楊茜堯跟羅子溢為大女「小珍珠」舉行慶生派對。（取自instagram）

楊茜堯女兒丨感慨愛女極速成長

從楊茜堯分享的短片所見，她一早到會所打點一切，認真廿四孝媽咪，此外派對過後，見小珍珠收到很多生日禮物，可說萬千寵愛在一身。

另外，楊茜堯於IG撰文分享感受，字裡行間似乎感嘆女兒轉眼已長大，當中她寫道：

親愛的珍珠，你又大一歲了，又長高一點了，又懂事一些了，不知不覺，我們都在彼此之間學習成長，更加懂得如何愛和珍惜，你常常問我:媽咪我係咪大個啦?好Big？好快高過你？

我說：係吖，你5歲啦，你大個女啦，你多食一啖飯就每晚都會高些
你說：好
日月輪轉，爸爸媽媽祝願你繼續茁壯成長，永遠保持赤子心，健康滿足感恩
感謝每位參與party的好朋友們，你們都是Hera成長的印記

最有趣的是楊茜堯大爆細仔於派對玩到「失蹤」，難怪影全家福時細仔唔見影，當中她笑言：「By theway,細佬去咗邊？記得幫我揾下佢」。

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楊茜堯女兒丨計劃新加坡升學

為了照顧家庭，楊茜堯近年主力湊仔，但有戲癮的她於2023年復出拍攝劇集《黑色月光》，說到如何於事業和家庭取平衡，楊茜堯曾於訪談中稱跟老公早已商量好，當其中一人出外拍戲，另一位就主力湊仔或接一些輕鬆的工作，前年拍攝《黑》劇時，老公羅子溢剛拍畢《家族榮耀2》，故可以專心留家做湊仔公。

不過楊茜堯曾直言拍劇輕鬆過湊仔，始終子女依然年幼，需要時刻看管，精神壓力也不少。

在子女教育規劃方面，夫婦倆希望未來安排子女赴新加坡升學。一方面，新加坡治安良好兼地理位置便利，方便他們隨時前往探望；另一方面，新加坡的教育制度較為嚴謹，羅子溢坦言有留意在港的新加坡國際學校，將來或安排兩孩入讀。

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