聖公會油塘基顯小學  創新體驗活學英語  培育品格啟發心靈

聖公會油塘基顯小學致力發展全人教育,認為教育不僅是知識的傳遞,更是品格與潛能的全面培育,因此,每年舉行的英語日,除了讓學生沉浸於語言學習的樂趣,更成為傳遞價值觀教育的重要渠道。

蘇詠思校長相信每位學生皆具潛能,在學術及品格方面均應獲得悉心栽培,特意在學校三年發展計劃中,有系統地發展不同的重點,從第一年的學習主題「愛學習,學習愛」,到第二年的「自主學,學似主」,再到今年的「思進深,心臻善」,每年遞進地教導知識及提供實踐機會。蘇校長強調「老師著意教導學生訂立目標,鼓勵他們應用多元自主學習策略,培養力臻完善的態度,希望學生在獲得學術成就的同時,也能建立正確的價值觀」。本年度英語日的活動設計,正正緊扣學校這個教育理念和宗旨。

多元化活動發掘潛能

英文科主任李嘉俊表示,英語日以「夢想」為核心,由外籍老師及英語老師團隊化身「Dream Coach」(夢想教練),以真實情境與學生互動,鼓勵學生發掘興趣和潛能,期望他們擁有追夢的勇氣,亦能明白行動力的重要性;配合學校二十周年校慶主題「臻善 瞻遠」,精心設計多項體驗式活動,將英語學習與價值觀教育巧妙融合,引導學生培養同理心和積極的人生態度。「我們希望學生明白,實現夢想不需要等到一切完美才開始,而是在行動中不斷完善自己。」

英語日的內容包括話劇演出、班際比賽、復活蛋尋蛋活動、賽車競技等,豐富的語境佈置及互動模式,使語言學習變得更生動有趣,李主任提到:「其中GIANT SOCCER TOURNAMENT以比賽形式進行,學生全程以英語與隊員溝通、發施號令,為了爭勝而用盡方法以英語尋求協助,不但增加學習英語的樂趣,更激發他們的團隊精神。」這種沉浸式的學習方式,讓學生在輕鬆愉快的氛圍中自然而然地運用英語,大大提高了他們的學習興趣和效果。英語不再是枯燥的課本知識,而是實現夢想的工具和表達自我的媒介。

創新思維培養同理心

是次英語日活動中,學校特別融入多元文化體驗工作坊,包括由專業的HENNA彩繪師介紹文化背景,並為學生彩繪。李主任解釋,「共融是普世的核心價值,透過活動讓學生體驗多元文化,又能發揮創意,有些學生更在彩繪過程中發現自己有藝術天份。」

▲ 由地道的Henna彩繪師介紹文化背景。

▲ 蘇校長也體驗Henna的彩繪樂趣。

▲ 尼泊爾紙藝師教授傳統尼泊爾草紙筆記本,師生們一起體驗多元文化

這些體驗式活動與英文科推行的IDEAL教學模式緊密結合,即創造模擬情景(IMMERSIVE),鼓勵深度思考(DEEP),培養換位思考與同理心(EMPATHY),將理念具體實踐(ACTION),在生活中學以致用(LIFE)。學校將價值觀教育融入各科學習,使學生在掌握知識的同時,培養良好品格與社會責任感。另外,學校十分注重日常英語環境的營造,讓學生隨時隨地學習英語,例如聘請三位外籍老師,從不同年級提高學生的閱讀興趣。李主任表示:「在初小,我們透過學習英語拼音,提升閱讀能力和識字量,為鼓勵學生閱讀,外籍老師會拍攝短片推介讀物,並分享閱讀策略;在高小則培養閱讀高階思維,鼓勵跨學科及小組閱讀,同時引發創意及解難能力;又和學生共同拍攝製作不同的英語學習短片YKH NEWS 和 NET SHOW等。」

▲ 在跨科閱讀活動,學生以英語學習中國四大發明,如火藥。

▲ 同學體驗活字印刷製作英文名字印章,體驗跨學科實踐。

走出校園實境體驗

除了校內活動,學校亦設計了多項校外體驗活動,例如近日舉行的「同理做店長:英語餐廳體驗計劃」。李主任介紹:「活動共分兩個階段進行,學生獲邀到西貢一間由外國人做老闆的餐廳體驗做店長,各人負責不同崗位。由於該區較多外籍人士居住,學生需要以英語溝通。在第一次體驗後,有學生反思到家人準備飯菜的辛勞:『原來家人每天煮飯這麼辛苦!』而第二次體驗時,學生更親手為家人點菜,特別考慮不同家人的口味喜好及健康需求而有所調節,並邀請家人到場品嚐。這個活動不但讓學生活用英語,更讓他們通過工作體驗,真實地感受他人的處境,從而培養出同理心,過程中更發揮他們的協作精神及解難能力等。」

創造自然語言環境

蘇校長強調,英語學習不是限於一天的活動,而是學校的日常。學校為學生營造了一個全天候的語言環境,「我們注重外籍老師與學生建立關係,不只限於課室內的交流,還包括日常的互動。除了固有的英語室,學校也特別設立一個可讓學生與外籍老師聊天、看書、玩遊戲的交流空間NetsCafe,讓學生習慣和明白,使用英語交流是一件值得鼓勵、很開心、很平常的事情。」除了校內活動,學校還安排豐富的校外英語體驗機會,例如到路透社訪問,以藝術為媒介開展英語學習,還有近年舉辦星加坡、英國海外交流團等。這些學習經歷,既為學生提供了運用英語的機會,又能拓展了他們的國際視野。

▲ 學生參加Pet Cade計劃,到西貢參與動物組織協辦的領養日,一起宣揚愛護動物的訊息。

英語日背後,是學校對價值觀教育的堅持。蘇校長認為,許多行為可以通過教導或模仿培養,但同理心需要真正的理解和體會,才能從心而發,成為終身受用的品質。「我們看到學生有很大進步,在課堂上更善於表達,並且更懂得與人相處,這些特質尤其能在課堂小組討論和匯報中體現出來,家長也對學校的教育方式給予肯定和正面回饋。」蘇校長指學校重視以校名YTKH表示的四大要素:Yes to the Future勤學求真(學術)、Talent to Show盡展潛能(活動)、Kind to the World愛己愛人(品格),以及Happy to Grow喜樂人生(樂活)。「我們希望孩子能在這個瞬息多變的世代,培養自學的態度和能力,能善用恩賜和才幹,並建立正確的價值觀,以樂觀積極的心態面對挑戰,堅守信仰,擁有喜樂而有意義的人生。」

▲ 英文科團隊鼓勵和啟發學生發掘夢想。

(特約)