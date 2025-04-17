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聖公會油塘基顯小學  創新體驗活學英語  培育品格啟發心靈

特約

發布時間： 2025/04/17 15:00

最後更新： 2025/04/17 15:13

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聖公會油塘基顯小學致力發展全人教育，認為教育不僅是知識的傳遞，更是品格與潛能的全面培育，因此，每年舉行的英語日，除了讓學生沉浸於語言學習的樂趣，更成為傳遞價值觀教育的重要渠道。

蘇詠思校長相信每位學生皆具潛能，在學術及品格方面均應獲得悉心栽培，特意在學校三年發展計劃中，有系統地發展不同的重點，從第一年的學習主題「愛學習，學習愛」，到第二年的「自主學，學似主」，再到今年的「思進深，心臻善」，每年遞進地教導知識及提供實踐機會。蘇校長強調「老師著意教導學生訂立目標，鼓勵他們應用多元自主學習策略，培養力臻完善的態度，希望學生在獲得學術成就的同時，也能建立正確的價值觀」。本年度英語日的活動設計，正正緊扣學校這個教育理念和宗旨。

多元化活動發掘潛能

英文科主任李嘉俊表示，英語日以「夢想」為核心，由外籍老師及英語老師團隊化身「Dream Coach」（夢想教練），以真實情境與學生互動，鼓勵學生發掘興趣和潛能，期望他們擁有追夢的勇氣，亦能明白行動力的重要性；配合學校二十周年校慶主題「臻善 瞻遠」，精心設計多項體驗式活動，將英語學習與價值觀教育巧妙融合，引導學生培養同理心和積極的人生態度。「我們希望學生明白，實現夢想不需要等到一切完美才開始，而是在行動中不斷完善自己。」

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英語日的內容包括話劇演出、班際比賽、復活蛋尋蛋活動、賽車競技等，豐富的語境佈置及互動模式，使語言學習變得更生動有趣，李主任提到：「其中GIANT SOCCER TOURNAMENT以比賽形式進行，學生全程以英語與隊員溝通、發施號令，為了爭勝而用盡方法以英語尋求協助，不但增加學習英語的樂趣，更激發他們的團隊精神。」這種沉浸式的學習方式，讓學生在輕鬆愉快的氛圍中自然而然地運用英語，大大提高了他們的學習興趣和效果。英語不再是枯燥的課本知識，而是實現夢想的工具和表達自我的媒介。

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創新思維培養同理心

是次英語日活動中，學校特別融入多元文化體驗工作坊，包括由專業的HENNA彩繪師介紹文化背景，並為學生彩繪。李主任解釋，「共融是普世的核心價值，透過活動讓學生體驗多元文化，又能發揮創意，有些學生更在彩繪過程中發現自己有藝術天份。」  

由地道的Henna彩繪師介紹文化背景。

蘇校長也體驗Henna的彩繪樂趣。

尼泊爾紙藝師教授傳統尼泊爾草紙筆記本，師生們一起體驗多元文化

這些體驗式活動與英文科推行的IDEAL教學模式緊密結合，即創造模擬情景（IMMERSIVE），鼓勵深度思考（DEEP），培養換位思考與同理心（EMPATHY），將理念具體實踐（ACTION），在生活中學以致用（LIFE）。學校將價值觀教育融入各科學習，使學生在掌握知識的同時，培養良好品格與社會責任感。另外，學校十分注重日常英語環境的營造，讓學生隨時隨地學習英語，例如聘請三位外籍老師，從不同年級提高學生的閱讀興趣。李主任表示：「在初小，我們透過學習英語拼音，提升閱讀能力和識字量，為鼓勵學生閱讀，外籍老師會拍攝短片推介讀物，並分享閱讀策略；在高小則培養閱讀高階思維，鼓勵跨學科及小組閱讀，同時引發創意及解難能力；又和學生共同拍攝製作不同的英語學習短片YKH NEWS 和 NET SHOW等。」

在跨科閱讀活動，學生以英語學習中國四大發明，如火藥。

同學體驗活字印刷製作英文名字印章，體驗跨學科實踐。

走出校園實境體驗

除了校內活動，學校亦設計了多項校外體驗活動，例如近日舉行的「同理做店長：英語餐廳體驗計劃」。李主任介紹：「活動共分兩個階段進行，學生獲邀到西貢一間由外國人做老闆的餐廳體驗做店長，各人負責不同崗位。由於該區較多外籍人士居住，學生需要以英語溝通。在第一次體驗後，有學生反思到家人準備飯菜的辛勞：『原來家人每天煮飯這麼辛苦！』而第二次體驗時，學生更親手為家人點菜，特別考慮不同家人的口味喜好及健康需求而有所調節，並邀請家人到場品嚐。這個活動不但讓學生活用英語，更讓他們通過工作體驗，真實地感受他人的處境，從而培養出同理心，過程中更發揮他們的協作精神及解難能力等。」

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創造自然語言環境

蘇校長強調，英語學習不是限於一天的活動，而是學校的日常。學校為學生營造了一個全天候的語言環境，「我們注重外籍老師與學生建立關係，不只限於課室內的交流，還包括日常的互動。除了固有的英語室，學校也特別設立一個可讓學生與外籍老師聊天、看書、玩遊戲的交流空間NetsCafe，讓學生習慣和明白，使用英語交流是一件值得鼓勵、很開心、很平常的事情。」除了校內活動，學校還安排豐富的校外英語體驗機會，例如到路透社訪問，以藝術為媒介開展英語學習，還有近年舉辦星加坡、英國海外交流團等。這些學習經歷，既為學生提供了運用英語的機會，又能拓展了他們的國際視野。

學生參加Pet Cade計劃，到西貢參與動物組織協辦的領養日，一起宣揚愛護動物的訊息。

英語日背後，是學校對價值觀教育的堅持。蘇校長認為，許多行為可以通過教導或模仿培養，但同理心需要真正的理解和體會，才能從心而發，成為終身受用的品質。「我們看到學生有很大進步，在課堂上更善於表達，並且更懂得與人相處，這些特質尤其能在課堂小組討論和匯報中體現出來，家長也對學校的教育方式給予肯定和正面回饋。」蘇校長指學校重視以校名YTKH表示的四大要素：Yes to the Future勤學求真(學術)、Talent to Show盡展潛能(活動)、Kind to the World愛己愛人(品格)，以及Happy to Grow喜樂人生(樂活)。「我們希望孩子能在這個瞬息多變的世代，培養自學的態度和能力，能善用恩賜和才幹，並建立正確的價值觀，以樂觀積極的心態面對挑戰，堅守信仰，擁有喜樂而有意義的人生。」 

英文科團隊鼓勵和啟發學生發掘夢想。

（特約）

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