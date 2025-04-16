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2025預言｜日本地震海嘯恐波及香港　港媽備一家四口防災包拆解內含物品

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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預言7月5日日本地震海嘯波及本港，有港媽準備一家四口防災包。

【日本地震/防災/2025預言】日本預言漫畫家竜樹諒（Tatsuki Ryo）於1999年出版的漫畫《我所看見的未來》最近備受關注，當中預言2025年7月5日日本會發生毁滅級地震，引發的海嘯更會波及香港及台灣，加上緬甸於3月28日發生7.9級大地震，讓不少人擔心預言會成真。有港媽就防患未然，準備了一家四口的防災包，更細心拆解內裡的求生物品，透露每個防災包總價值千元港幣。

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港媽在facebook群組「日本預言：我所看見的未來（地震+海嘯+天災+火災+自然奇觀+防災消息關注）」發文，她上載一家四口的防災包照片，留言表示:「一家四口的防災包準備好!#準備了便能緩和焦慮不安#隨遇而安#正常生活還是要過的#希望永遠用不上最好。帖文引起大批網民留言，有人指「準備什麼都沒用，只有放在身上才能隨時能帶走，因為地震，不知道什麼時候會發生。」

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隨後港媽再發一文拆解防災包內，包含的物品，背囊及睡袋更列出價錢，她表示這個防災包是爸爸所用，她推測，若海嘯來襲，香港的鋼筋混凝土建築物可能會首先面臨停水停電，更指防災包走火警都有用，物品包括:

1.迪卡儂10L背囊 $7913.螢光棒
2.淘寶超輕睡袋$8014.應急蠟燭
3.急救包15.打火機
4.萬用工具16.紙巾/濕紙巾
5.頭燈17.保暖貼
6.防狼/求救哨子18.口罩
7.防切割手套19.梳洗套裝
8.便攜雨衣20.感冒藥/消炎藥/止痛藥/白花油/退熱貼/敷料
9.Ikea大環保袋21.即溶咖啡/壓縮餅乾/ 能量棒/少許糖果
10.5L水袋+淨水丸22.備用涼鞋/替換衣物/紙底褲/ 壓縮毛巾
11.手攪/充電/電芯收音機23.一家四口身份證/聯絡電話地址/全家福的影印本/現金/散銀/type c叉電線
12.保溫氈 
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她強調準備防災包只係為了緩解焦慮，生活還是隨遇而安。

2025預言｜復活節遊日團大減

日本預言漫畫《我所看見的未來》曾預言今年7月5日會發生大地震，並引發海嘯，香港及台灣地區會受到波及。香港天文台早前發表網誌，南海海槽地震機率上升至82％。一旦發生地震，可引發10米海嘯，6小時後便會抵港。面對預言和地震概率性預測，不少市民都加強了防範意識，復活節遊日團大減，就算去台日旅行，都有旅客準備定小型防災包，以防萬一。

2025預言｜香港海嘯10大網民最讚同避難所

日本預言漫畫《我所看見的未來》再次備受關注，漫畫中預言今年7月初日本將發生毀滅級大地震和海嘯，更有可能會波及香港和台灣！香港天文台日前發表網誌，指南海海槽地震機率上升至82%，可能引發10米海嘯，最快6小時後抵港。日前有港人於討論區以「一人一個海嘯殺到香港最安全避難所」為題發文，分析香港最安全的避難場所！

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