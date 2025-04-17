親子好去處｜歷史博物館舉行「陝西秦漢文明展」　免費睇逾百件文物觀賞秦始皇兵馬俑

香港又有新展覽睇啦！由即日起，香港歷史博物館推出「香港賽馬會呈獻系列：天下一統 — 陝西秦漢文明展」，展出逾130套珍貴文物，包括秦始皇帝兵馬俑、漢景帝的地下兵團及車馬器具等。此外，展覽亦展出逾20套於香港出土的文物，闡述香港在秦漢時期的發展。

親子好去處｜香港歷史博物館全新展覽 展出逾130套陝西秦漢文物

由即日起至7月7日，香港歷史博物館舉行「香港賽馬會呈獻系列：天下一統 — 陝西秦漢文明展」，展出逾130套珍貴文物，包括秦始皇帝兵馬俑、漢景帝的地下兵團及牲畜群像、車馬器具、建築構件等，呈現秦漢時期的政治、經濟、文化、科技以及中外交流的發展。此外，展覽亦展出逾20套在香港出土的文物，讓大家了解香港在秦漢時期的歷史發展，以及中原王朝與香港的關係。

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親子好去處｜加入多媒體元素 深入了解秦漢歷史

展覽除了展出珍貴的歷史文物，還加入了多媒體項目，讓參觀者可以深入探索兵馬俑的服飾和造型，了解秦漢時期的文字及建築材料之餘，還可以解讀嶺南越族的船紋設計和感受度量衡的趣味。在教育互動區則透過趣味展示、動畫及互動遊戲，介紹秦漢時期嶺南的文化和發展。展覽亦將推出一系列教育推廣活動，讓公眾更全面地認識展覽的核心內容。

「香港賽馬會呈獻系列：天下一統 — 陝西秦漢文明展」

日期：即日起至7月7日

價格：免費入場

地點：香港歷史博物館夢周歷史影像暨文化館及一樓大堂

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