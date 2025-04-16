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Deliveroo撤出香港｜工會接獲逾200名工友求助　追討工傷賠償等料涉1000萬元

港聞

撰文： 方咏思

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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服務業總工會接獲超過200名戶戶送工友求助，服務業總工會自由工作者分會主席王師樂（左四）。（曾耀輝攝）

戶戶送（Deliveroo）本月7日結束在港業務，有逾1.2萬名工友受影響。有工會今日（16日）表示已接獲超過200名戶戶送工友求助，涉及未獲長期服務金、遣散費及工傷賠償等情況，料至少共涉1,000萬元，工會已協助工友向勞工處落案。

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外賣員張先生表示，他於2016年入職，首年簽署的是僱傭合約，以時數計算薪金，且有「飯鐘錢」，隨後被迫轉為自僱，並按單計算收入，否則便不能「開工」。由於合同被平台隨意更改，在Deliveroo平台撤出香港時，他只能以自僱人士身份離職，未能獲得長期服務金與遣散費等賠償。

另一名外賣員何先生在一月上線時，發生交通意外，導致韌帶撕裂，留醫數日並要做手術，花了2,000至3,000元。他表示，平台網站有承諾提供工傷保險，他也多次以電郵聯絡平台，來回聯絡6至7次，亦有遞交醫療單據等資料，但事件仍未獲解決。他續說，自已育有一女，受傷後無法工作，形容經濟壓力很大。

工聯會轄下服務業總工會自由工作者分會主席王師樂表示，從另一外賣平台Uber Eats 及快遞平台Zeek 結業可見，平台員工欠薪不獲保障，且需經過長時間的勞資審裁過程，才可得到合理的勞工權益。王續指，遣散費和長期服務金都是勞工應有權益，批評有關公司一直利用灰色地帶壓榨員工，逼員工簽一些自僱人士合約，令他們不能適時獲得保障。她亦促請政府盡快立法明確平台外送員身份，重視外送員應有的權益，並承擔對外送平台的監管，建立「勞、資、官」三方平台，適時介入。

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自僱 結業 Deliveroo 遣散費 僱傭合約

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