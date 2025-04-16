拼命三郎︱Locker細貓拍打鬥場面受傷　譚耀文演繹從影以來最具挑戰角色

【拼命三郎 / 譚耀文 / 林家熙】由陳大利執導，譚耀文、林家熙（Locker）、鄭浩南、應智越（細貓）、姚樂怡等主演電影《拼命三郎》，講述不再風光的江湖老大石三郎（譚耀文飾），重遇多年沒見的兒子（林家熙飾）後，意外地東山再起，兒子也受父親的啓發而專注泰拳，兩代「拼命三郎」在艱難的日子中逆流而上。

譚耀文表示，為預備這角色也花了不少心思，稱：「這個角色的準備過程頗具挑戰，因為三郎內心的固執以及對自身脆弱的認知，促使我設計了一些細膩的小動作，以增強角色的情感深度。這是我演藝生涯中，花費最長時間思考如何詮釋的一個角色。」

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▲ 《拼命三郎》

拼命三郎︱Locker體力透支感頭暈

在動作場面方面，譚耀文認為是要展現角色的性格：「我對動作場面有一定的要求，三郎是一個曾經有勢力的人，現在的他最重要是和氣，所以不會以暴力解決問題，打鬥時也不會追求致命，而是用輕鬆的方式來教訓對手。我將這種理念傳達給動作導演張文傑（German），他也非常認同。我們也在某些場景中，加入了這種思維的元素。」

在電影中，兩位新世代演員林家熙（Locker）與「細貓」應智越挑戰打鬥場面，並在拍攝過程中遭遇意想不到的受傷情況。他們不僅要演繹激烈的打鬥場面，還與現役拳手對打，真實性十足。

Locker表示：「在接到劇本後只得兩個星期預備，我馬上找健身教練操練身型並嚴格飲食，拍攝期間經常熬夜，體力透支讓我感到頭暈。在練習時就已經弄傷了手，但為了不拖延進度，要忍痛繼續拍攝。還有一場打鬥戲，再弄傷了頸。對我來說這部戲真的是非常拼命。」

而細貓則分享自己在電影中的一場決賽戲份：「面對著的都是職業拳手，好榮幸能夠在拍攝過程中擊敗對手。能夠與職業拳手過招，我感到相對安心，因為他們知道控制力道。然而與Locker對打時，我們都不熟悉拳擊，反而更容易造成意外受傷，幸好最後都沒有太大意外。」

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