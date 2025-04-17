救命功能｜病人突昏迷送院搶救　醫護靠手機1功能成功救命　急症醫生2原因籲啟用：人命關天

【手機功能／醫療檔案/救命功能】緊急情況下，手機可能會成為救命關鍵！香港急症專科醫生分享經歷，指日前於急症室遇見一個急救病例，病人送院時已陷入昏迷，沒人陪伴，身上僅有一張身份證，醫院無任何資料及病歷，令醫護難以準備診斷病情。幸護士最終透過手機1個功能成功救命，醫生2大原因呼籲民眾啟用，直言「人命關天」。

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香港急症專科醫生「長頸鹿醫生」日前於Facebook專頁分享上述經歷，指該名病人據聞乘車求醫途中暈倒，送到急症室時已經陷入昏迷狀態，數分鐘後已心臟停跳需立即緊急搶救，惟病人到院時「一個人又無陪人，乜資料都無，病歷又無。」，鑑於「人命第一、私隱後談」醫護人員努力搜查病人銀包手袋及身上衣物，最終僅找到病人身份證，但對方非常年輕，根本沒有到醫院登記過看醫生：

雖則對於急救程序本身要做嘅嘢分別不大，但係若果有病人多啲資料，可能會幫助到診斷，從而可能救返病人一命。

此時，一名醫護人員在病人手機中找到其啟用的「醫療檔案」 功能，確認病人患有心臟病，目前正服用哪些藥物、哪些藥物敏感等等，裡面更附有病人兒子的電話，最終成功通知到對方家人，亦令搶救行變得更順利。

救命功能｜醫生建議大眾啟用功能：危險時刻恐成救命關鍵

長頸鹿醫生強調，啟用手機「醫療檔案」功能後，機主遇到緊急事件，其他人即使無法解鎖手機，亦可閱覽到病人病歷及即時通知緊急聯絡人。對此，醫生大讚功能雖然可能「成世人都用唔到一次」，但假如不幸遇上一次可能便是救命關鍵：

真係有事嘅時候嗰短短幾分鐘，可能就成為咗救唔救得返病人嘅分別。

長頸鹿醫生建議大眾留意一下相關設定、有備無患，雖然設定可能會涉及私隱問題，但人命關天，設定的潛在優點比較私隱問題更大，建議大家多加考慮。

救命功能｜Iphone「醫療檔案」設定步驟

Iphone「醫療檔案」設定步驟

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

開啟「健康」app 並點一下「摘要」分頁；

點一下右上角的個人檔案相片；

在個人檔案相片下，點一下「醫療檔案」；

如要在 iPhone 的鎖定畫面上查看你的「醫療檔案」，請開啟「鎖定時顯示」，在緊急狀況下，此功能可將資料提供給有意伸出援手的人；

如要與急救人員共享「醫療檔案」，請啟用「致電緊急電話時分享」；

當在iPhone或Apple Watch上致電或發短訊給緊急服務機關，「醫療檔案」會自動與該緊急服務機關分享；

在更新的欄位旁點一下「編輯」或「加入」，可加入詳細資料，例如「藥物」、「過敏」以及所有「健康狀況」，之後再按「完成」。

救命功能｜Android「醫療資訊」 設定步驟

Android「醫療資訊」 設定步驟

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

開啟手機上的設定；

輕觸「安全與緊急狀況」；

輕觸「醫療資訊」；

輸入您希望提供的醫療資訊後輕觸「儲存」；

在「在鎖定螢幕上顯示」選項上，輕觸開關按鈕以切換「開啟」和「關閉」設定；

*根據不同機型或牌子，步驟或設定方式可能有差異，教學供參考，詳情以用戶手機官方網為準。

文章獲Facebook@問問Dr Friend - 長頸鹿醫生授權轉載

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