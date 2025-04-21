文化差異｜內地同事頻發「= =」疑似無奈　揭符號含義係呢個意思：我都誤會

【文化差異 / 交流用語 / 職場文化】不同地區的網絡交流用語存在不少差異，彼此不熟悉時可能會產生誤會。近日，有人在Threads發帖，指自己與內地同事以短訊溝通時，對方頻繁無故發符號「= =」疑對自己不滿，遂認為他「無禮貌」，而了解後發現這個表達竟另有含義。

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文化差異｜內地同事頻發「= =」疑似無奈

樓主表示，自己與內地同事工作溝通時，認為對方「好無禮貌」，「每次問親嘢，叫佢哋覆」，對方都會回覆「= =」，認為這個符號意思是「無奈的眼神」，不滿道「心諗做乜無奈我哋」。

▲ 內地同事頻發「= =」疑似無奈，揭符號含義是「稍等片刻」。（《鬼同你OT》劇照）

一段時間後，樓主發現同事頻發兩個等號所要表達的意思，與港人的用法及意思不同，港人使用「= =」多表示無奈；而內地使用這個符號這表示「等等」、「稍等」，同事以此回覆，是想讓樓主稍等片刻。

文化差異｜網民：我都誤會了大陸同事

此事引起網民熱議，原來不止樓主有此疑惑，不少人看過帖文後恍然大悟，「我公司WhatsApp都係用呢個表示『等等』，我第一次見嘅時候，個情況都係打錯咗嘢，跟住要改，個同事==我，我以為佢好唔耐煩我，直到一次佢哋打=1=我先知」、「我都誤會了大陸同事」、「我以為係一對矇眼」、「我都以為係無奈」、「謝謝你，我一直以為我廣州嘅同時勁冇禮貌」。

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此外，還有不少網民留言分享自己了解的兩地差異表達，「仲有『1』等於『已閱』」、「最尾嗰粒字一定係『哈』」、「仲有佢哋講『嗯嗯』等於『OK』咁解，我見到成班人喺group度『嗯嗯嗯嗯』，以為佢哋……」、「@等於小老鼠」。

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