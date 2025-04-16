交通黑點｜警方借運輸署CCTV錄影執法打違例車輛　4.22起港島4黑點試行

警方下周二（22日）起將利用運輸署現有閉路電視（CCTV）系統，在4個港島區交通違例黑點進行錄影交通執法，倘發現違法行為即發告票，首階段試行3個月。

警方指，計劃是利用政府現有資源，相關閉路電視沒有人面識別功能，強調執法只針對司機的交通違規行為，倘涉及行人亂過馬路就「睇到都未必處理得到」，惟不排除會用作其他刑事執法。

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運輸署安裝於全港各區的「交通管制及監察系統」及其他監察道路交通情況的閉路電視鏡頭一直為運輸署及警隊提供實時交通資訊，讓兩者能靈活調配資源，處理交通意外及路面上其他突發事件。警方指，現時鏡頭的解析度已足夠清晰辨別車牌號碼，適合運用作實時錄影的交通執法。

計劃首階段涵蓋皇后大道中與雪廠街、畢打街、文咸東街交界，以及皇后大道東與黃泥涌道交界4個交通違例黑點。港島總區交通部執行及管制組警司麥中傑說，過去已不斷於上述地點安排警員巡邏、執法及疏導交通，但交通違例及塞車情況往往在警員離開不久後便重現，成效非常短暫。他續指，上述地點一旦發生交通擠塞及違規，便牽連甚廣，短時間內會影響周邊干諾道中等主要幹道。

新措施下，警方將在控制室錄影相關閉路電視鏡頭的片段，當警員透過鏡頭發現交通違規，便會記錄違例車輛的車牌號碼及違例時間；確認違例車輛的司機身份後，將向違例司機發出定額罰款通知書。計劃集中處理對其他道路使用者構成危險或對道路造成嚴重阻礙的違法行為，包括司機違例上落客、非法進入黃格路口、限制區內裝卸貨物等。警方今日（16日）起會預先在4個地點掛設橫幅提示，提醒各道路使用者。

交通總部交通管理組警司聶凱鵾表示，計劃是向前線警務人員提供多一個執法選項，並靈活調派警員疏導交通及執法。他續指，相關閉路電視不設人面識別功能，執法對象主要是司機，舉例有人違例亂過馬路，「睇到都未必處理得到」，惟不排除會用作其他刑事執法。

聶凱鵾又指，錄影執法會不定時進行，按不同時段的塞車及違例情況而定。計劃首階段將於4個違例黑點試行3個月，其後會適時檢討試行成效，再考慮擴大適用範圍。

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