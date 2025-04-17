低空經濟｜順豐借鑑內地經驗　加速香港物流無人機發展（多圖+有片）

低空經濟近年受到香港政府重視，上月底港府也進一步行動，公布低空經濟「監管沙盒」首批試點項目名單。其中順豐集團旗下豐翼科技無人機，就入選政府低空經濟「監管沙盒」首批試點項目之一，並申請3條航線主要用於運輸藥品及快遞。

香港創科｜InnoEX及春電展灣仔會展開幕 焦點：人工智能及低空經濟

小鵬9868｜小鵬汽車站在香港面向世界 何小鵬最想做哪4件事？

順豐香港首席技術官劉智宏近日接受本報訪問時就提到，順豐香港聯手豐翼科技在香港發展低空經濟，主要分為三部曲。第一階段預料在離島建立低空走廊，分別，在「數碼港—長洲醫院」、「數碼港—南丫島」、「長洲醫院—南丫島」建立航線，以民生、醫療服務作切入點，運輸藥品及快遞，回應現時偏遠地區居民的物流需求。

順豐香港公共事務及傳訊負責人廖家欣就以數碼港往來長洲醫院這航線為例，現有渡輪是30分鐘一班，每次航程為68分鐘，「但如使用物流無人機派送貨物，飛行時間只需24分鐘，時效提升達6成以上。」同時，物流無人機能實現24小時無間斷運送，可免受交通阻塞的困擾。劉智宏補充，除藥物及醫療物品之外，亦適合日用品補給派送、甚至送餐等場景，物流無人機均可做到。

▼ 點擊圖片放大

劉智宏表示，第二部曲就會延伸出去，涵蓋北部大都會及不同地區，於全港設置約10個起降點， 並以位於青衣的順豐總部為始點，形成香港的低空主幹線。

而在這個低空框架之下，順豐盼最終能夠做到「南北東線」跨境航線，意指北線延伸至深圳、廣州和中山， 南線延伸至珠海及澳門，東線則可延伸至惠州，將香港建設成大灣區低空經濟的中心之一，增加更多經濟活動。

劉智宏直言，擁有強而有力的信心，可以做好香港的低空經濟，「因為我們（順豐）有很大的『武器』，那就是國內成熟的商業運作模式。」目前豐翼物流無人機在全國的累計飛行里程已達627萬公里，飛行架次超過119萬，運輸貨物超752萬件，「我相信如果將這些豐富的經驗帶到香港，對香港發展低空經濟絕對有利。」

▲ 現時，豐翼無人機累計在全國飛行里程已超過627萬公里，飛行119萬餘架次， 運輸貨物超752萬件。（曾曉汶攝）

他提到，目前豐翼科技團隊已自行設計及研發十多款的機隊，作不同的用途，如即將來港試運的「方舟20」就主打靈活度高、功耗低適合應急配送、「豐翼-虎鯨」則是針對全球無人機法規及市場需求而設計、「方舟40」則適用於中短距離的末端配送業務，並支持索降、拋投、地面裝卸等多種交付方式，貨倉容積超96升。以不同的機隊，滿足不同場景配送任務。

順豐香港近日亦在深圳市寶安區的「低空智慧物流運營中心」中，展示無人機接收快遞運作：

同時，劉智宏也透露，目前正在測試「無人機」結合「無人車」智能接駁系統，希望由豐翼物流無人機空運往返的快件，不論是外發還是接收，均透無人車作為接駁運送，「舉例指，用戶可以通過「豐翼飛送」小程序下單，直接在無人機接駁櫃收寄無人機快遞。又或者可以無人機派送到接駁櫃，再交由無人車接駁派送。」他表示，結合傳統物流快遞處理能力和低空物流高效的運輸能力，同城快件平均2小時送達，跨城快件平均3小時送達，航空件時效則縮短半天。

順豐展示用戶如何利用無人機接駁櫃取件：

劉預計，如將這模式複製至香港後，在離島或偏遠地區的運輸成本預計將減少達4成以上，物流無人機派送最大的效益之一在於突破地域限制、滿足緊急的時效需求，「這種高時效服務的每次派送件量十分有限，要達致低成本高時效的商業模式，吸引客戶和商家投資使用。」據悉，順豐香港也正積極研究，以長洲碼頭作為接駁點供物流無人機降落，再通過無人車接駁，希望減少人力裝卸及接駁環節，離島配送的綜合成本也相信會下降。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

而今次順豐在香港低空經濟「監管沙盒」首階段，將會先以醫療及民生作切入點，也將會參考目前深圳用無人機醫療運輸的經驗 。劉智宏提到，豐翼科技自2023年便與寶安區中心血站，推進無人機送血項目。

據寶安區中心血站提供的資料顯示，目前已經開通10條航線，提供全天候7*24小時送血服務，主要運送紅細胞、單採血小板、血漿及冷沉淀，航線包括：深圳市中西醫結合醫院、中山大學附屬第七醫院、深圳市寶安區松崗人民醫院、深圳市寶安區石岩人民醫院、深圳市寶安區人民醫院、深圳市寶安區中醫院、南方科技大學醫院、深圳市血液中心、光明區人民醫院（新開）、龍崗區中心血站（新開），無人機送血佔總訂單比32%以上，用血量前5位的醫院無人機訂單佔比50％以上。而截止2025年3月30日，已經累計送血飛行9,687架次、送血飛行時間2,484小時，平均每架次飛行時間約15分鐘。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

深圳市寶安區中心血站業務科主任劉永梅就表示，通常血站接到醫院的訂單後，就會進行評估，確定能否以無人機來運送。通過評估後工作人員就會在系統把血液取出，並放在專用的冷藏箱，然後再交給豐翼科技的工作人員手上，再送到起降場，待機長檢查飛行條件後便可起飛。

劉永梅認為，以無人機運輸血液的優勢主要有兩點，一是可以縮短運輸時間，提高效率；二是提高了血液運輸到達醫院的確定性，「因為陸地運輸的限制相對較大。」豐翼科技政務總監陳孝輝補充，以寶安中心血站到沙井深圳市中西醫結合醫院為例，以前沒有無人機，需要醫院使用救護車來回取血，耗時約2小時；但現在採用豐翼物流無人機進行空中配送，僅30分鐘就可將血液送達。

不過，順豐雖然在國內已有豐富的經驗可作參考，也讓順豐準備就緒。但劉智宏也坦承，目前這刻在香港發展低空經濟，仍有不少挑戰需要面對。一是法制未完善，「但香港政府其實已經快速應變，做了一個低空經濟監管沙盒出來，讓我們進行超視距飛行運作，可算是踏出了打開低空經濟發展的第一步。」第二則是香港面積較細，加上物流配套、交通系統相當完善，所以必須要找到突破點，讓民眾明白到為何要使用物流無人機，「也正因如此，我們選擇先在離島進行測試。」

他補充，期望政府能夠提供更多配套，「我們未來如要發展起降點，都需要租用一些場地。」同時也期盼噪音、物業規管等相關條例，也可適當放寬；此外，他也提到，希望能夠政府能助建立信心，「香港是一個相對高度發展的地方，很難找到一條完美路線是完全不會跨過任何公路、不會跨過建築或人群。」相信這會讓不少人感到憂慮，劉智宏就笑指，豐翼無人機進行過多次的安全測試，其關鍵系統均採用多冗餘設計，在單個系統失效的情况下均能繼續安全飛行。豐翼自主研發了一套窄帶蜂窩通信系統，完成300米以下低空、涉山、涉水航線的信號覆蓋，同時配備4G模組，無人機能夠在各種環境下保持通訊和導航系統的穩定，即使在信號受到干擾或者遮擋的情况下，也能確保安全飛行，所以希望能夠向大家「派定心丸」。

低空經濟｜Alef飛行汽車深圳室內試飛 港企將主導2000萬美元亞洲區A輪融資 （有片）