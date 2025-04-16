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違例泊車｜消息指「牛肉乾」加至400元　有市民不贊成：咪錶泊車位太少

港聞

撰文： 曾秋文

發布時間： 1 小時前

最後更新： 51 分鐘前

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消息指，政府計劃將俗稱「牛肉乾」的違例泊車罰款，由320元加至400元。（朱永倫攝）

有消息指，政府計劃將俗稱「牛肉乾」的違例泊車罰款，由320元加至400元。多名受訪市民均不贊成「牛肉乾」加價，指本港免費泊車位及咪錶不足，停車場收費貴，加價會令駕駛者負擔百上加斤。

有消息指，政府計劃將俗稱「牛肉乾」的違例泊車罰款，由320元加至400元；超速和切雙白線等逾10項違反交通規則的定額罰款則增加五成。而私家車咪錶收費，則由現時每節2元加至4元；貨車、巴士和旅遊巴咪錶收費維持不變。相關建議將於下周五（25日）提交立法會交通事務委員會討論。

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職業司機稱不小心超速少少　罰款等於一日人工

職業司機周先生表示，接納「牛肉乾」罰款加至400元，因為確實很多年沒有調整過，而且違例泊車是自己可以控制的，有需要時可以泊到停車場。但他反對其他違例事項例如超速等加價五成，認為增幅實在太多，尤其對於他們職業司機影響很大，因為有時一不留神超速少少，新的罰款就隨時等於他們一日的人工，希望政府可以調低幅度。

市民何小姐表示，對於「牛肉乾」加價至400元表示不滿，因為香港的咪錶泊車位實在太少，而停車場收費又十分昂貴，現在經濟不景，世界又打緊貿易戰，政府又常說與市民共度難關，但每次都搵市民「開刀」，早前急症室又話要加價，現在「牛肉乾」都加，市民很難接受的。但她對於超速等違例事項大幅增加五成表示贊成，因為可以減低交通意外人命傷亡。

市民指咪錶位、免費位太少

市民廖先生不贊成「牛肉乾」加價，因為對他們駕車人士會百上加斤，他們雖然駕駛電單車為主，但香港免費泊電單車的位實在太少了，所以他們也有機會收到「牛肉乾」。至於超速等違例罰款大幅加五成，他就表示「冇所謂」，因為他是安全駕駛為主，他總括加價只會影響普遍的升斗市民，對其他有錢人來說，幾百蚊的牛肉乾就當「看車費」。

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