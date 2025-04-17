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喪親｜兒童受打擊無法釋懷　馬會「摯伴行」給予資助及情緒支援助走出傷痛　

港聞

撰文： 何畯新

發布時間： 1 小時前

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熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

（陳靜儀攝）

本港喪親未成年人的支援服務零散，賽馬會推出「摯伴行」基金，為18歲以下喪親兒童提供長期支援，目標五年內惠及1,000人。16歲女生Carmen為首批受助者，藉社工介入走出喪母陰霾，並以資助延續音樂夢。

16歲女生Carmen自小熱愛音樂，去年2月母親因癌症離世，對她打擊甚大，一度情緒崩潰。她當時長期失眠，內心不斷擔憂醫院來電通知噩耗。當母親最終離世，她雖感到一絲釋懷，認為母親終於毋須再承受病痛，自己卻要面對母親離世帶來的悲痛。由於與母親關係極為親密，喪親之痛無法釋懷，「感覺好痛苦，無辦法緩解嗰種痛苦。我係痛苦到想用自殺逃避」。

應鳳秀（左）指出，本港針對喪親未成年人的支援服務零散，特別是基層家庭難以獲得長遠支援。（陳靜儀攝）

同年5月經校方轉介，Carmen開始接受聖公會社工支援。起初，她接觸到「摯伴行」基金的軌跡發展經理林善如。Carmen其後回顧，當時學校社工工作繁重，需同時處理多宗個案，而轉介後她有更舒適的空間大哭，並在林姑娘的陪伴下，獲得足夠的安全感釋放情緒。現時即使再談及母親離世的經歷，她亦能以較正面的態度與他人分享。

Carmen形容與林姑娘的關係是亦師亦友，日常生活點滴以至選科上的疑難，亦會與對方傾訴。她又提到，母親離世後與父親關係一度惡劣，在林姑娘的協助下，她開始嘗試從父親的角度理解對方，二人關係漸趨改善。

提供最少5年支持

林姑娘在支援Carmen情緒期間，適逢馬會推出「摯伴行」計劃，遂開始探討未來方向。該計劃為18歲以下喪親兒童提供至少5年，由社工擔任「軌跡發展經理」，提供情緒支援及制定個人化成長發展計劃。馬會每月會向參與者提供不多月2,000元資助，資助不得用於日常開支，以確保用於個人成長。Carmen計劃報讀歌唱及結他課程，延續對音樂的熱愛，並形容這筆穩定資助帶來「安全感」，讓她能持續學習。

馬會慈善事務部主管應鳳秀指出，本港針對喪親未成年人的支援服務零散，特別是基層家庭難以獲得長遠支援，形成明顯缺口。她曾接觸一名居於劏房的單親少年，對創科有濃厚興趣，更憑捐助者資助獲獎，但資助後來因對方財困中止，令其家庭一度感到迷惘。

應補充，馬會早前回顧緊急援助基金時發現，約兩成個案涉喪親未成年人，其後向逾200個服務單位調查後認為，若能提供持續支援，有助這批青少年建立長遠發展方向。

（左一）賽馬會「摯伴行」基金軌跡發展經理林善如、（左二）香港賽馬會慈善事務部主管（青年發展及扶貧項目；人才及業界發展）應鳳秀。（陳靜儀攝）

已處理首批18申請

馬會慈善信託基金審批撥捐14億元支持五項青年發展計劃，當中1.38億元資金成立了賽馬會「摯伴行」基金。目前計劃已處理首批18宗申請，首批申請人年齡由7至17歲不等。基金未來五年目標擴展至1,000名服務對象。

「摯伴行」計劃目標及詳情

「正向軌跡發展框架」五大發展範疇
1. 身心健康 
2. 互信夥伴 
3. 社會資源網絡 
4. 個人目標 
5. 未來領航能力

申請資格

  • 18歲以下的香港居民（18至21歲的全日制學生可予酌情考慮）
  • 在過去30個月內經歷父、母或法定監護人離世
  • 統計署公布的家庭住戶每月收入中位數75%及房委會的申請公共租住房屋資產淨值上限
社會福利 社工 馬會

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