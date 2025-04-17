國家安全｜學校國安自評表更新　須訂機制審查海外活動合作機構背景及承辦商曾否危害國安

教育局昨（16日）更新《國家安全︰學校自評檢視表》，新增要求學校設立機制審查供應商及承辦商等是否曾經危害國安，參加校外組織舉辦的海外活動，以至學校社交媒體亦要被審查。有校長建議當局提供指引，協助教師執行。

教育局在2022/23學年為提供本地課程的學校提供《國家安全︰學校自評檢視表》，檢視學校處理國家安全範疇的措施。教育局昨更新表格，本報取得新舊表格，對比後發現，最新表格加入多項維護國家安全和推動國民教育的措施。在校舍管理、採購、學校活動，都要求學校就維護國安設立校本機制或審查制度。

▲ 教育局更新《國家安全：學校自評檢視表》。（資料圖片）

應安排教職員監察學校海外活動

例如採購方面，要求學校就供應商、承辦商及合作夥伴等設立背景審查制度，透過公開資料或其他來源檢視背景，學校亦要設機制，發現承辦商曾經或正在作出可能危害國安的行為時採取行動。表格又提到，學校應透過校本機制和指引，防止外部勢力或反中亂港分子，藉活動在校園散播誤導和煽動信息。

表格亦提及學校對海外活動的管理。其中一項指出，學校要加強參加校外組織舉辦的本地和海外活動時的管理，包括制定機制，審查合作組織和人士的背景和往績。另一項則指出，學校應安排教職員監察海外舉辦的活動，確保沒有涉及危害國安的行為和活動。

▲ 教育局更新《國家安全：學校自評檢視表》。（資料圖片）

增設定期檢查社交媒體 校長：可選擇閂留言區

該表亦指出，學校應定期安排教職員檢查學校網頁和社交媒體，確保沒有涉及危害國家安全內容。

過去教育局已在《資助學校採購程序指引》加入維護國安條款，但甚少提及要設立機制處理。寶寶幼兒學校校長鄭啟然指出，學校若要成立機制，需要較多人手成立小組處理，但幼稚園教師人數有限，要成立機制處理並不容易。

他又指出，雖然近年教育界對國家安全的敏感度提升，但要如何判斷承辦商等的背景是否可能危害國安，教師或會較難掌握。他建議當局向學校提供指引，指導學校教師如何判斷，亦應該指出追溯期限。

培僑中學校長伍煥杰則指出，只要學校跟隨教育局提供的供應商名單，一般毋須憂慮國安問題。對於表格指出學校要有教職員定期監察社交媒體，他認為是合理做法，指學校一向視網站和社交媒體為宣傳渠道，又認為若「學校真的難以管理社交媒體，也可選擇關閉留言區。」

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