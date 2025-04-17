國安教育｜教育局量表增設國教活動目標逾半家長參與　校長坦言難達標倡增彈性

《國家安全︰學校自評檢視表》亦列出學校國民教育活動的指標，包括要填寫為家長舉辦的國民教育活動數目、應有逾半家長曾參與學校的國民教育活動等。有幼稚園校長指出，幼稚園家長活動的參與度不高，要達標有困難。

表格新增的項目，包括要求學校自評是否有積極參與教育局、保安局、律政司等政府部門舉辦的國民教育活動，亦要學校填寫為家長舉辦國民教育相關的活動數目。其中一項則要學校自評，是否有超過一半的家長曾參與學校的國民教育家長教育或親子活動，學校亦要自評是否有與家長保持溝通，讓家長明白和支持學校推行國民教育。

寶寶幼兒學校校長鄭啟然指出，幼稚園家長參與親子活動的情況尚可，但只有家長出席的活動參與度不高。他解釋，雙職家長情況普遍，家長未必能抽空出席活動，而部分地區雙職家長家庭比例相當高，學校會更難邀請家長出席活動。

至於若在周末舉辦活動，鄭指出有些家長周六亦要上班，而且要教師假期時上班舉辦活動亦不太可行；長假期期間則有不少家長會規劃旅行或其他活動，可行性同樣不高。他認為要做到超過50%家長曾出席學校的國民教育活動有困難，認為當局應提供彈性。

培僑中學校長伍煥杰則認為，為家長提供的國民教育有不同形式進行，除了一般家庭講座，亦可透過在其他家長活動中，加插有關環節。

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