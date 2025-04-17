甄子丹長子︱甄子丹與前妻所生兒子甄文焯激罕曝光　長子港大畢業與繼母汪詩詩齊慶生

【甄子丹 / 甄子丹長子 / 汪詩詩 / 甄文焯】「宇宙最強」甄子丹（Donnie）與太太汪詩詩（Cissy）在2003年結婚，二人婚後育有女兒甄濟如（Jasmine）和兒子甄濟嘉（James），生活美滿。將在4月21日迎來44歲生日的汪詩詩一向人緣好朋友多，所以未到正日生日已連日舉行連串慶生派對。

汪詩詩亦在個人社交網限時動態分享多張相片，而她與繼子甄文焯（Jeff）的生日相近，二人更一同慶祝。從相中所見，現年30歲甄文焯雖然身材偏瘦，不及父親甄子丹大隻，而且戴眼鏡的他外表十分斯文，不過樣貌與甄子丹就如餅印般，一看便知是兩父子。

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甄子丹長子︱甄文焯成績優異港大畢業

甄子丹在1993年與從事廣告工作的梁靜慈拍拖只3個月，便在美國註冊結婚，可是這段婚姻維持約1年便離婚，但女方已懷有身孕，後來誕下甄文焯。據悉，離婚後，甄子丹負責任每月會給5萬贍養費前妻，並安頓她與大仔住在千萬豪宅，他也曾公開表示感激前妻：「養到個仔咁大，佢功勞唔少。」

甄文焯也十分生性，自小學業成績優異，名校喇沙書院畢業後入讀香港大學，並遺傳爸爸藝術細胞曾參加大學劇社，並在校際話劇比賽獲得「最佳導演獎」及「最佳劇本獎」。他與甄子丹感情不錯外，與同父異母的弟妹以至繼母汪詩詩亦關係良好，不時與他們一起聚會見面，今次更加與汪詩詩齊慶祝彼此的生日。

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