讓座爭議︱傷殘青年坐城巴關愛座遭大媽要求出示傷殘證逼讓座　網民斥涼薄：憑咩問人拎證睇？

【關愛座／批鬥座／讓座爭議／傷殘證／城巴】關愛座不是長者專用！日前，網上流出片段，顯示一輛過海城巴行駛期間，有一名操鄉音的大媽不滿年輕男子坐關愛座，當場指罵。年輕男子隨即表示自己是傷殘人士，但大媽仍要求他出示傷殘證逼讓座，直至車上有另一年長男子出言駁斥大媽行為，對方還繼續死撐：「我唔知佢係跛，又無拎枴杖！」。

最新影片：

有網民在Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」交代事件經過，指在4月12日中午時分，他坐970路線過海，城巴正前往西隧口時，一名操不純正廣東話的大媽懷疑不滿年輕男子坐關愛座，向對方作出指罵。年輕男子遂表示自己是傷殘人士，但大媽繼續口出惡言，更要求對方出示傷殘證。最後，年輕男子出示傷殘證後下車。

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據網民上載長約43秒的影片顯示，當時巴士上有不少人站立，連樓梯位置也有人站。當時被逼迫讓座的年輕男子已下車，大媽坐上關愛座；而拍攝影片的網民就坐在大媽後面，只拍攝到其背部。一名沒有入鏡的阿伯畫外音駁斥該名大媽，相信是熱心乘客抱打不平。阿伯出聲指「後生仔都唔敢坐呢啲位」、「我上車都無位，後生仔讓咗畀我」，而大媽就怒罵否認：

我無話佢坐呢個位唔啱，你係咪聾㗎？

但阿伯強調，聽到大媽對年輕男子指罵，而且「要（年輕男子）俾證你睇！」。大媽反指：

我唔知佢跛！又無拎枴杖，我點知佢係咪跛？

阿伯表示，自己亦行動不便、患有癌症，年輕男子亦已解釋自己行動不便，所以大媽不應該強迫他人出示傷殘證；但大媽仍堅持自己做法沒有問題。

網民斥涼薄：心是黑色的

發文的網民表示，自己一度幫口，但片中大媽沒有絲毫收斂。網民形容對方涼薄：「心是黑色的」。

而影片流出後，也引來大量網民怒斥大媽行為野蠻無禮，質疑她無權查看他人傷殘證明：「憑咩問人拎證睇？根本唔需要證明」、「讓是人情，不讓是道理」。另有人表示自己也遭遇過同類對待：「我揸拐杖都試過喺關愛座被人叫我起身」。而正義阿伯當場發聲，也獲得網民讚賞：「呢啲正義乘客就抵讚」。

同場加映：老伯巴士上層剪指甲 巴士增加提示語「請勿車上剪指甲」

巴士上剪指甲會持續發出聲響滋擾乘客，非常無品！早前，有巴士乘客於上層車廂遇到1名老伯剪指甲，「本身都諗住唔影佢」，無奈剪指甲的聲響太大，遂出言勸阻。據當時影片可見，一名身著紅色衫黑馬甲的老伯坐在巴士上層靠近過道位剪指甲，頻頻發出響聲，乘客表示：「你剪到成凳成底都係喎」，詎料老伯隨即爆粗，並指向地下反駁道「邊到啊？」、「攞俾佢（車長）睇啊」、「你落去啊」，態度及之惡劣。

乘客繼續耐心勸阻「我依家話咁畀你聽呢個係公德心嘅問題」，惟對方竟揶揄道「你好道德！」。兩人爭論一番後，乘客仍苦口婆心相勸稱這是「公德心問題」，指甲碎會落得到處都是，質問老伯「乜你習慣喺巴士度剪指甲㗎？」惟老伯面對質問保持沉默，對他人的勸阻依舊不為所動，反而開始用指甲鉗的另一端開始打磨指甲；同時凶狠地望著發聲的乘客。

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據悉，為保持車內衞生及未免煩擾其他乘客，現時巴士車內廣播增加提示語：「為保持車廂清潔，請勿在車上剪指甲」。

而九巴乘客須知有明確規定，參考自《公共巴士服務規例》（第230A章），及為閣下和其他乘客的安全及舒適着想，應為其他乘客設想，不應在車內作出令其他乘客感到煩擾的行為（例如高聲談話、剪指甲、大聲播放流動設備音響、用腳頂著前面椅背或將腳踏在座椅上等）。

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