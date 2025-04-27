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小巴司機｜壓力大港男搭小巴遇暖心司機　有禮互動頓感解壓：瞬間精神爽利

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撰文： 王月明

發布時間： 47 分鐘前

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壓力大港男搭小巴遇暖心司機，有禮互動頓感解壓：瞬間精神爽利！

與友善熱情的人溝通，會令自己的心情變好。有港男在Threads發帖，指近來感到壓力大且心情沉重，而日前乘搭小巴時，遇到暖心有禮的司機，叮囑乘客下車小心，短短10分鐘的車程，令他精神爽利，一掃陰霾心情。

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小巴司機｜壓力大港男搭小巴遇暖心司機

樓主稱近期壓力大到夜晚睡覺時會冒冷汗驚醒，翌日帶著沉重的心情搭小巴去工作。但他上車後發現小巴司機非常有禮，會向每位上車的乘客表示「多謝晒，慢慢坐好」；乘客到站前示意下車，他亦會回覆「知道，等等呀」，等待乘客下車時，還提醒道「小心啊，慢慢」；而乘客亦會主動道謝回應。

熱心有禮的小巴司機。（取自Threads）

小巴司機｜暖心一幕令港男精神爽利

乘客與司機的暖心交流被樓主盡收眼底，雖然他的車程僅短短10分鐘，卻「突然之間成個人精神爽利晒」；沉重的心情亦在此刻轉變，「成個過程好舒服，我啲壓力好似消失咗」，相信自己能夠慢慢解決眼下面對的問題。

樓主還上傳了一條乘客與司機互動的影片，1名乘客下車時向司機道謝，「唔該晒，拜拜」；對方提醒她「小心呀」；另有乘客示意下車後，司機示意到站「慢行，唔該晒，拜拜」，而乘客亦道謝離開。

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小巴司機｜網民激讚：有來有往很美好

此事引起網民熱議，紛紛稱司機熱心有禮，亦開解樓主，「真係要讚，好少司機會咁做，其實都知道你大壓力，但係真係要搵方法放鬆心情，瞓覺好重要」、「我都遇到咁好禮貌嘅司機，成程車好舒服，一個特別好嘅氛圍，好似成車都係自己人一樣，有來有往，好refresh，感覺美好」、「呢個小巴司機真心好好，有禮貌真係差好遠」、「遇到nice嘅人，真係會有好心情」。

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