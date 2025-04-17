愛心獎｜攜手善行照亮未來　2025年第20屆「愛心獎」接受提名

「愛心無分界限」過去二十載，「愛心獎」合共表揚了123位海內外為社會無私奉獻的人士，成功實現獎項創辦人林添茂的願景——讓愛心超越國界、種族同宗教界限。

隨着獎項踏入第20屆，大會除了將甄選範圍將擴展至全球慈善家與法人公益團體，更把獎金提升至20萬美元，令獲獎者可以有更多資源應用於所屬地區的公益慈善項目，讓世界各地更多弱勢族群受惠。

今屆獎項預計將會選出6至8位得獎者。如果你身邊有默默付出、為社會作出貢獻嘅人士或團體，請把握機會作出提名！獲獎者將於今年12月中旬在香港頒獎典禮接受表揚，而他們的善行亦會透過全球各大媒體平台和社交網絡廣泛報道，令更多人感受到愛心力量。

第20屆「愛心獎」詳情：

提名期：即日至4月30日

官方網站： www.compassionaward.org

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