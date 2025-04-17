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李澤楷前度｜36歲梁洛施生3子無緣嫁入豪門 傳戀上內地導演貼地轉揸國產車

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 30 分鐘前

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【梁洛施/李澤楷/馬浴柯】梁洛施昔日為超級富豪李澤楷生下三子，卻始終未能嫁入豪門。分手多年後，她與比自己年長的內地導演馬浴柯傳出戀情，生活態度轉趨貼地，近日晒出放狗相，其座駕引起網民熱議！

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梁洛施新歡｜曾嚮往嫁李澤楷

36歲的梁洛施，於2009年為李澤楷誕下大仔李長治，翌年再誕下一對孖仔李長亨及李長軒，但兩人在2011年宣告分手，始終無緣踏入豪門。此後，梁洛施專心撫養三子，鮮少爆出緋聞。年初她亮相《魯豫有約》罕談李澤楷，她坦承曾嚮往嫁給對方，但接受不了對方太受女人歡迎，更表示「我想活得有底氣」。

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梁洛施新歡｜傳與比她年長9歲導演拍拖

23歲那年，梁洛施離開李澤楷，及至2018年才走出情傷陰霾。曾表示日漸長大的兒子們催她找個伴侶，對於愛情，梁洛施抱持順其自然態度。近年梁洛施逐漸復出，並在北京定居，生活低調而充實。雖然已為三子之母，但仍保養得宜，氣質優雅。梁洛施自從去年被網民目擊，與比她年長9歲的內地導演兼演員馬浴柯現身北京咖啡店，兩人身穿軍綠色羽絨外套，坐在店外椅子上親密交談，網民更指兩人手拖手離開。

梁洛施大部分時間都身在北京，更在當地養了愛犬Cookie！近日，她在社交平台分享與愛犬共度悠閒時光的照片，寫道：「Afternoon chills with my Cookie 」而當中她的座駕竟然是新能源車理想，價位約35至53萬元人民幣，非常貼地。

梁洛施新歡｜張家輝大讚滿分導演

馬浴柯出身藝術世家，父親是甘肅省話劇院演員，從小受家庭薰陶對表演充滿熱情。他獨自北京追夢，曾做過酒吧服務生、洗車工等多種工作，生活經歷坎坷。馬浴柯演技精湛，曾演出《掃毒》、《怒潮》、《重生》等多部電影，並獲得第32屆大眾電影百花獎最佳新人獎，近年更轉型擔任導演，成績斐然，更被張家輝點名大讚是滿分導演。

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