染髮安全｜一年染髮超過這次數　患乳癌風險激增30%　醫生教6招安全染髮

【染髮／染髮劑／乳癌／染髮次數】不少人會染髮，但染髮暗藏致癌危機要留心！台灣重症專科醫生黃軒提醒，經常染髮至少會增加4種癌症風險，並引述哈佛大學36年追蹤研究證實，每年染髮超過5次者，乳癌發生率增加30%。對於有染髮習慣的人，他建議可注意6個安全染髮要點。

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重症專科醫生黃軒在其Facebook專頁發文指出，染髮劑的影響不僅止於頭髮表面，更可能深入影響健康，以下是經常染髮常見的5大危害：

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1. 頭髮受損

染髮劑和燙髮劑會讓頭髮變得乾枯、脆弱，可能引發頭皮屑或脫髮。長期使用可能傷害毛囊，使髮絲逐漸變細，甚至禿頭。研究顯示，每月染髮者的髮絲強度降低達40%。

2. 皮膚過敏

部分人在染髮或燙髮後，頭皮會紅腫、發癢，甚至起水泡。這是因為產品中的化學成分（尤其是PPD）刺激了皮膚。

3. 肝臟負擔

染髮劑中的苯類化合物等化學物質，可能經由頭皮進入血液，長期累積恐傷害肝功能。

4. 重金屬中毒

某些劣質染髮劑可能含鉛、汞、砷等重金屬，長期使用可能對身體造成慢性傷害。

5. 癌症風險增加

美國哈佛大學一項長達36年的研究發現，頻繁染髮可能與多種癌症有關，包括皮膚癌、乳腺癌、卵巢癌和霍奇金淋巴瘤。

染髮安全｜染髮劑常見9大有毒化學成分

黃軒提到，染髮產品中常見以下對人體有害的化學成分，可能引發皮膚刺激、過敏反應、荷爾蒙干擾，甚至增加潛在致癌風險。當中包括：

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1. 對苯二胺（PPD）

功能：永久染髮的主要染料前驅物。

健康風險：屬於強烈致敏物，可引致接觸性皮膚炎，使皮膚紅腫癢痛，更是疑似致癌物。

2. 對甲苯二胺（PTD）

功能：PPD的替代品，可能減少過敏但仍有風險。

健康風險：仍具致敏性，可能刺激眼睛和皮膚。

3. 阿摩尼亞（Ammonia）

功能：幫助染劑滲入髮絲。

健康風險：刺激眼睛與呼吸道，長期吸入可能影響肺部健康。

4. 過氧化氫（Hydrogen Peroxide）

功能：氧化劑，固定染料色澤。

健康風險：高濃度可能刺激皮膚與眼睛。

5. 硝基對苯二酚（Nitre R phenylenediamine）

功能：染料成分之一。

健康風險：可致皮膚與眼睛刺激。

6. 間苯二酚（Resorcinol）

功能：幫助染劑形成色澤。

健康風險：屬於荷爾蒙干擾物，可能影響甲狀腺功能。

7. 鉛醋鹽（Lead acetate）

功能：某些深色染髮產品中使用的色素。

健康風險：是已知致癌物，已被歐盟禁用。

8. 4-氨基-2-羥基甲苯（Amingmethyl Propanol）

功能：調節pH值。

健康風險：在高濃度下可能刺激皮膚與眼睛。

9. 對硝基苯酚（p-Nitrophenol）

功能：染色輔助劑。

健康風險：可通過皮膚吸收，具有毒性。

染髮安全｜安全染髮6大要點

黃軒建議以下6項染髮建議，兼顧美髮又不會傷身：

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1. 控制染燙次數

染髮次數越多風險越高。哈佛大學36年追蹤研究證實，每年染髮超過5次者，乳癌發生率增加30%。英國曼徹斯特大學毒理學團隊建議，如果必須染髮，選擇「半永久性染劑」並縮短停留時間，可以減少60%化學物質的吸收。

2. 拉開染燙時間

染髮與燙髮不宜同時進行，最好間隔2週以上，讓頭髮和頭皮獲得休息。

3. 避免接觸頭皮

塗染髮劑或燙髮劑時，盡量避免碰到頭皮，用完後多洗幾次，減少殘留。

4. 別混用產品

不同品牌染髮劑混合可能產生有毒物質，增加過敏風險。建議選用天然染髮劑，天然染髮劑讓您在染髮時無需使用傳統染髮劑中常見的氨、對苯二胺、間苯二酚和過氧化物等刺激性化學物質。

5. 保護敏感肌膚

頭皮易敏感者，可先在髮際線塗抹乳液或凡士林保護皮膚。

6. 徹底清潔

染髮後應多次沖洗，避免化學物質殘留頭皮。

染髮安全｜4類人不適合染燙

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然而，黃軒指出，某些族群因健康因素，染燙髮可能帶來更大健康風險，應盡量避免：

過敏體質者：易出現皮膚不良反應。

肝病患者：避免加重肝臟負擔。

血液病患者：化學物質可能惡化病情。

孕婦及哺乳期媽媽：染髮劑可能影響胎兒或嬰兒健康。

染髮安全｜1年內染髮不超過4次

黃軒表示，染髮安全性受多種因素影響，包括染髮劑類型、個人健康狀況、過敏史及染髮頻率。關於每年安全染髮次數，科學界尚未有明確結論。但研究顯示，每年染髮超過4至6次與癌症風險上升相關，因此1年內染髮不超過4次是相對安全的範圍。且每次間隔3個月，既能滿足美觀需求，又能將潛在健康風險降至較低水平。

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資料來源：重症專科醫生黃軒

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