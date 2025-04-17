太陽馬戲團｜《KOOZA》5月再臨中環海濱上演　美國率先直擊大帳篷幕後花絮

「你看過陽馬戲團嗎？」 不管對方是否看過，幾乎每位都會露出讚歎的表情，看過的話更是眉飛色舞地形容精采片段。

將於5月再臨香港的太陽馬戲團，記者今次去到美國，率先揭開《KOOZA》魅力之源。

太陽馬戲團（Cirque du Soleil）的每一位表演者都堪稱藝術家，他們用肢體動作書寫曼妙詩篇，正如西方傳媒所描述，是poets of the body。看似毫不費力且輕盈飄逸的動作，那些觀眾驚呼不可能的瞬間，是將生理學、物理學和心理學推向極致的藝術。

▲ 中場休息後一開幕就是令人精神緊繃的Dance of Death。（攝：王茵芸）

表演環環相扣

雖然網上已經有很多太陽馬戲團各劇目的片段，為何還要入場觀看呢？記者在前往西雅圖拜訪太陽馬戲團時也有這樣的疑問。

今次在現場終可以感受到來自鋼索緊繃的嗡嗡聲、絲綢劃過空氣的呼嘯聲，還有表演者有意無意的失誤帶來的腎上腺素激升；空氣中瀰漫的爆谷香氣、大帳篷（Big Top）和金屬支架的氣味等等，當然還少不得國王與現場觀眾的有趣互動，這些都是隔著屏幕無法體會的。

▲ 即便是已經表演過上百上千次，每天開演前他們還是一絲不苟地排練。（攝：王茵芸）

雖然類似的表演項目大家或許都看過，《KOOZA》就是有本事在125分鐘的表演時間內（包含25分鐘的中場休息），牢牢抓住觀眾的視線和心，一刻都無法分心。舞台設計、音樂編排、表演服裝和表演者的投入，環環相扣。

絢麗服裝定期更新

作為世界頂級的馬戲團，太陽馬戲團已推出近50部劇目，每個劇目都有完整的故事線（比如水上奇幻、KOOZA的天真者蛻變等等），為每個劇目量身訂造的音樂、現場演唱和演奏，水準可媲美百老匯音樂劇。

表演者的動作如行雲流水但不炫技，沒有台詞但感情豐富，也是吸引觀眾的因素之一。表演服華麗絢爛，綴滿Swarovski 水晶，同時要考慮有足夠的彈性，令表演者穿著舒適也不影響動作。為了維持華麗和安全性，大部分服裝都要定期更換。舉例高空走鋼絲表演者的靴子，靴底每兩週就要換新。小範圍的縫縫補補更是每日的工作。

▲ 8 軟骨功一向是蒙古人的強項，除了意想不到的伸展，還能在身體極度扭曲的狀態下輕鬆舞動，贏得全場熱烈掌聲。（攝：王茵芸）

超乎常人的訓練

太陽馬戲團崛起的其中一個要素，是他們成立之日便摒棄了馴獸表演，在此之前的百餘年間，動物表演佔馬戲團演出極重要比例。太陽馬戲團改而挑戰人體極限，極致展現對人體柔韌性、肌肉力量等方面，超乎常人的控制。

為了達到這樣的效果，每一個動作需要反復練習上千甚至上萬次。軟骨功的表演者經歷每日數小時、長達數年的練習才能達到那樣的柔軟。高空表演者則要訓練自己將本能恐懼轉化為多巴胺分泌，他們在高空行走時心率反而比休息時更慢。

太陽馬戲團表示，他們對表演者的選拔堪比奧運，不到1%的錄取率顯示門檻極高，訓練強度更不亞於專業運動員。他們也會出沒在各大體育比賽當中，像星探挖掘明星那樣尋找合適的表演者。

老幼咸宜

太陽馬戲團在2007年推出《KOOZA》劇目，2022 年重新上演，驚險刺激的表演包括高空雜技、華麗服裝、以及震撼人心的現場配樂，已在五大洲、 23 個國家的 70 多個城市進行了超過 5000 場演出，吸引近 800 萬觀眾。

《KOOZA》充滿驚險、刺激、歡笑和奇幻元素，是老幼皆宜的劇目。故事以天真者(The Innocent)的成長之旅為核心，通過緊湊而奇幻的場景和人物互動，展現主角從迷惘到覺醒的過程。

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代表童真和冒險的風箏牽引著天真者進入奇幻世界，也帶給觀眾莫名的感動，也許因為風箏多代表著童年的快樂回憶。

表演項目有高空鋼絲、高空綢帶、死亡之輪(Wheel of Death)等。貫穿整個劇目的國王 （The King）看似胡鬧荒誕，其實是《KOOZA》非常重要的角色，且不時與現場觀眾的互動，增強趣味性與參與感。

香港成亞洲新巡演首站

太陽馬戲團1984年在加拿大蒙特利爾（Montreal）創立，摒棄傳統馬戲團延續逾百年的動物表演，以人體技巧、獨特的故事性、量身定制且現場表演的音樂聞名。至今已推出近50部劇目，在世界各國巡迴演出，深受各地馬戲迷喜愛，是全球最具影響力的表演藝術團體之一。

《KOOZA》 自2018 年後，今年5月再度重返香港，並作為亞洲巡演的首站（下一站韓國），觀眾將可在中環海濱活動空間的大帳幕內欣賞驚心動魄的表演。主要贊助商瑞銀集團UBS公布，網上購票反應熱烈，部份週末場次已售罄。

▲ （攝：王茵芸）

太陽馬戲團《KOOZA》

演出日期：5 月 21 日至6月22日

地點：中環龍和道9號海濱活動空間

票價：$450-$1,998 （VIP）

購票網站：www.zicket.co/organisers/cirque-du-soleil-kooza

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