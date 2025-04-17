  • 26°C
香港時間：2025417日 (四) 12:00

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

太陽馬戲團｜《KOOZA》5月再臨中環海濱上演　美國率先直擊大帳篷幕後花絮

休閒消費

撰文： 王茵芸

發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 34 分鐘前

分享：

分享：

熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

太陽馬戲團其中一齣非常受歡迎的劇目：KOOZA（攝：王茵芸）

「你看過陽馬戲團嗎？」 不管對方是否看過，幾乎每位都會露出讚歎的表情，看過的話更是眉飛色舞地形容精采片段。

將於5月再臨香港的太陽馬戲團，記者今次去到美國，率先揭開《KOOZA》魅力之源。

太陽馬戲團（Cirque du Soleil）的每一位表演者都堪稱藝術家，他們用肢體動作書寫曼妙詩篇，正如西方傳媒所描述，是poets of the body。看似毫不費力且輕盈飄逸的動作，那些觀眾驚呼不可能的瞬間，是將生理學、物理學和心理學推向極致的藝術。

中場休息後一開幕就是令人精神緊繃的Dance of Death。（攝：王茵芸）

表演環環相扣

雖然網上已經有很多太陽馬戲團各劇目的片段，為何還要入場觀看呢？記者在前往西雅圖拜訪太陽馬戲團時也有這樣的疑問。

今次在現場終可以感受到來自鋼索緊繃的嗡嗡聲、絲綢劃過空氣的呼嘯聲，還有表演者有意無意的失誤帶來的腎上腺素激升；空氣中瀰漫的爆谷香氣、大帳篷（Big Top）和金屬支架的氣味等等，當然還少不得國王與現場觀眾的有趣互動，這些都是隔著屏幕無法體會的。

即便是已經表演過上百上千次，每天開演前他們還是一絲不苟地排練。（攝：王茵芸）

雖然類似的表演項目大家或許都看過，《KOOZA》就是有本事在125分鐘的表演時間內（包含25分鐘的中場休息），牢牢抓住觀眾的視線和心，一刻都無法分心。舞台設計、音樂編排、表演服裝和表演者的投入，環環相扣。

絢麗服裝定期更新

作為世界頂級的馬戲團，太陽馬戲團已推出近50部劇目，每個劇目都有完整的故事線（比如水上奇幻、KOOZA的天真者蛻變等等），為每個劇目量身訂造的音樂、現場演唱和演奏，水準可媲美百老匯音樂劇。

表演者的動作如行雲流水但不炫技，沒有台詞但感情豐富，也是吸引觀眾的因素之一。表演服華麗絢爛，綴滿Swarovski 水晶，同時要考慮有足夠的彈性，令表演者穿著舒適也不影響動作。為了維持華麗和安全性，大部分服裝都要定期更換。舉例高空走鋼絲表演者的靴子，靴底每兩週就要換新。小範圍的縫縫補補更是每日的工作。

8 軟骨功一向是蒙古人的強項，除了意想不到的伸展，還能在身體極度扭曲的狀態下輕鬆舞動，贏得全場熱烈掌聲。（攝：王茵芸）

超乎常人的訓練

太陽馬戲團崛起的其中一個要素，是他們成立之日便摒棄了馴獸表演，在此之前的百餘年間，動物表演佔馬戲團演出極重要比例。太陽馬戲團改而挑戰人體極限，極致展現對人體柔韌性、肌肉力量等方面，超乎常人的控制。 

為了達到這樣的效果，每一個動作需要反復練習上千甚至上萬次。軟骨功的表演者經歷每日數小時、長達數年的練習才能達到那樣的柔軟。高空表演者則要訓練自己將本能恐懼轉化為多巴胺分泌，他們在高空行走時心率反而比休息時更慢。

太陽馬戲團表示，他們對表演者的選拔堪比奧運，不到1%的錄取率顯示門檻極高，訓練強度更不亞於專業運動員。他們也會出沒在各大體育比賽當中，像星探挖掘明星那樣尋找合適的表演者。

老幼咸宜

太陽馬戲團在2007年推出《KOOZA》劇目，2022 年重新上演，驚險刺激的表演包括高空雜技、華麗服裝、以及震撼人心的現場配樂，已在五大洲、 23 個國家的 70 多個城市進行了超過 5000 場演出，吸引近 800 萬觀眾。

《KOOZA》充滿驚險、刺激、歡笑和奇幻元素，是老幼皆宜的劇目。故事以天真者(The Innocent)的成長之旅為核心，通過緊湊而奇幻的場景和人物互動，展現主角從迷惘到覺醒的過程。

點擊圖片放大
+5
+4

代表童真和冒險的風箏牽引著天真者進入奇幻世界，也帶給觀眾莫名的感動，也許因為風箏多代表著童年的快樂回憶。
表演項目有高空鋼絲、高空綢帶、死亡之輪(Wheel of Death)等。貫穿整個劇目的國王 （The King）看似胡鬧荒誕，其實是《KOOZA》非常重要的角色，且不時與現場觀眾的互動，增強趣味性與參與感。

香港成亞洲新巡演首站

太陽馬戲團1984年在加拿大蒙特利爾（Montreal）創立，摒棄傳統馬戲團延續逾百年的動物表演，以人體技巧、獨特的故事性、量身定制且現場表演的音樂聞名。至今已推出近50部劇目，在世界各國巡迴演出，深受各地馬戲迷喜愛，是全球最具影響力的表演藝術團體之一。

《KOOZA》 自2018 年後，今年5月再度重返香港，並作為亞洲巡演的首站（下一站韓國），觀眾將可在中環海濱活動空間的大帳幕內欣賞驚心動魄的表演。主要贊助商瑞銀集團UBS公布，網上購票反應熱烈，部份週末場次已售罄。

（攝：王茵芸）

太陽馬戲團《KOOZA》

演出日期：5 月 21 日至6月22日

地點：中環龍和道9號海濱活動空間

票價：$450-$1,998 （VIP）

購票網站：www.zicket.co/organisers/cirque-du-soleil-kooza

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

Coldplay演唱會｜限定精品登陸AIRSIDE 周邊tee+夢幻體驗同步登場
12:40 2025/04/07
Coldplay演唱會｜限定精品登陸AIRSIDE 周邊tee+夢幻體驗同步登場
文娛藝術｜舞蹈劇場《無限延展》大館上演 3位女舞者跳出傳統框框
18:15 2025/04/11
文娛藝術｜舞蹈劇場《無限延展》大館上演 3位女舞者跳出傳統框框
五一好去處｜黃金海岸繡球花節Lolly Talk揭幕 1288架無人機星空匯演
12:36 2025/04/14
五一好去處｜黃金海岸繡球花節Lolly Talk揭幕 1288架無人機星空匯演

你可能感興趣

Coldplay演唱會｜限定精品登陸AIRSIDE 周邊tee+夢幻體驗同步登場
12:40 2025/04/07
Coldplay演唱會｜限定精品登陸AIRSIDE 周邊tee+夢幻體驗同步登場
文娛藝術｜舞蹈劇場《無限延展》大館上演 3位女舞者跳出傳統框框
18:15 2025/04/11
文娛藝術｜舞蹈劇場《無限延展》大館上演 3位女舞者跳出傳統框框
五一好去處｜黃金海岸繡球花節Lolly Talk揭幕 1288架無人機星空匯演
12:36 2025/04/14
五一好去處｜黃金海岸繡球花節Lolly Talk揭幕 1288架無人機星空匯演
文娛藝術 演員 美國 西雅圖 表演藝術

最高瀏覽

生死教育｜結婚7年丈夫突確診腸癌病逝　兩孩媽代亡夫致電《早霸王》許下承諾全場動容
生死教育｜結婚7年丈夫突確診腸癌病逝　兩孩媽代亡夫致電《早霸王》許下承諾全場動容
膽結石｜50歲女星息影3年轉行地產　驚傳生日開刀近況曝光
膽結石｜50歲女星息影3年轉行地產　驚傳生日開刀近況曝光
廣末涼子獲釋︱廣末涼子提早獲釋鞠躬道歉 上車離去流露一個表情被網民指：可怕
廣末涼子獲釋︱廣末涼子提早獲釋鞠躬道歉 上車離去流露一個表情被網民指：可怕
鄭中基余思敏離婚︱鄭中基驚傳與余思敏離婚　 Ronald暴瘦現身家事法庭5字回應婚變
鄭中基余思敏離婚︱鄭中基驚傳與余思敏離婚　 Ronald暴瘦現身家事法庭5字回應婚變
醫療事故丨港大深圳醫院求醫證患癌　婦人切除胰臟後亡驚揭無腫瘤　家屬追究醫生刑事責任
醫療事故丨港大深圳醫院求醫證患癌　婦人切除胰臟後亡驚揭無腫瘤　家屬追究醫生刑事責任