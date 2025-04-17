綠葉王︱87歲余慕蓮深夜心口劇痛入院　魚毛姐從不介意演醜婦直言只為娛樂觀眾

【魚毛姐 / 余慕蓮 / 綠葉王】現年87歲「魚毛姐」余慕蓮在2020年患耳石症，後來因咳嗽不適入院證實患有肺纖維化，一度於深切治療部（ICU）。幸余慕蓮最後走出鬼門關，可是身體狀態由此大不如前。

但魚毛姐生性樂觀，而且人緣好，不時出席朋友聚會，比如月初先出席劉少君生日派對，資深傳媒人汪曼玲分享與魚毛姐合照，並表示好開心見到魚毛姐精神爽利。同時，圈中好友間比如米雪、林建明等探望她。

可是據悉，魚毛姐日前在深夜心口劇痛，於是按平安鐘求助，並即時送往急症室診治。經過醫護照料，留醫3日後出院，現已回家休養。

綠葉王丨87歲余慕蓮病情反覆盼盡快了心願 稱人生無憾不求風光大葬：希望你哋記得我【有片】

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綠葉王︱余慕蓮直言沒半點遺憾

余慕蓮從小培演戲感興趣，在1969年起加入TVB電視晨早時事節目《報曉雅集》，由此晉身演藝圈。魚毛姐從影以來絕大多數都是演被取笑的醜婦角色，她從不介意，表示入行就是為娛樂觀眾，更直言從不奢望當女主角，戲稱自己是魚毛、蝦毛，豁達說：「我喜歡表演，甚麼角色也要有人做。」

她曾表示，回望大半生沒半點遺憾，表示：「我一向不太看重錢，人最緊要健康，現在連健康都無乜，瞓醒一日就當是膁多一日，千萬不要想太多。」

一向樂善好施的魚毛姐，多年前已把部份退休金捐出興建希望小學，早前在米雪及安德尊見證下立遺囑，決定將遺產捐贈工業傷亡權益會，而位於旺角物業捐贈東華三院，大愛無私。

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