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名人養生丨68歲影帝入行多年零老態自爆生理年齡得39歲　公開2大逆齡關鍵

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【呂良偉/生理年齡/醫美/逆齡】入行多年的呂良偉憑著「防腐劑」的外表，一向是圈中的不老男神。近日，他於社交平台上載養生影片時，更自爆自己的真實生理年齡只有39歲，與身份證上年齡差距近半。片中除了分享2大逆齡關鍵，他亦罕回應坊間指他靠「醫美回春」的傳聞。

最新影片:

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Sick問識答｜復活節外遊慎防8大常見病毒　醫生拆解高危染疫者+教5招自保

呂良偉近日於小紅書上載養生影片，透露自己身份證年齡雖然是70歲，不過真實年齡(生理年齡)才39歲。說畢更將手上的「甲基化十種檢測」報告向鏡頭展示，並表示:

我上個月剛剛做完，就說我的心血管啊，是43歲，免疫系統呢44歲，然後我內分泌是39歲，所以綜合起來我的生理年齡是39.9歲，那你說我是不是39歲？

呂良偉其後又主動回應網民指他是靠「醫美回春」的傳聞:

醫美只是在外在，但是我追求的是從內而外散發出來的活力，讓你的精氣神都非常飽滿。

 

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2大逆齡關鍵

呂良偉認為自己的體質各方面都可以保持年青，主要離不開2大逆齡關鍵，包括飲食與運動:

我覺得身體，你吃甚麼你就變甚麼了，所以吃也是很關鍵，營養很關鍵。營養吃進去會讓你的腸胃，讓你的身體，你會睡眠好，休息好，沒有這麼多壓力，皮膚越好，你的衰老自然就會減慢了，所以這就是吃很重要。

至於運動方面，呂良偉亦指相當重要：

你要懂得怎麼運動，心態，我覺得這也是很重要。

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同場加映: 呂良偉公開濃密真髮秘密 每朝3招活髮 5種食物強腎補血氣

68歲不老男神呂良偉近日在抖音上載影片，指近年有很多人指他一頭烏黑濃密的頭髮是戴假髮的效果。為了粉碎謠言，他拍片用力抓扯頭髮，實證絕無花假一頭真黑髮，並以「很好笑」來回應網民質疑。他強調「連假髮片都沒用」，並透露平日喜歡吃以下5種黑色食材：

黑芝麻、黑豆、木耳、枸杞和堅果

他認為，這類食物有助補腎養髮，增加血氣運行。此外，他亦大方分享自己平日每天早上養髮3部曲：

1. 先搓熱十指

2. 按摩臉部

3. 五指當梳，梳理頭皮1至2分鐘，「搓到頭皮發熱」促進血液循環

 

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更多報道:

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