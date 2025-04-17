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美食速報｜星巴克人氣開心果系列回歸　STANLEY x Starbucks 限定聯乘產品登場

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發布時間： 23 分鐘前

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美食速報｜星巴克人氣開心果系列回歸　STANLEY x Starbucks 限定聯乘產品登場

夏日悄悄來臨，消暑當然少不了冰凍的冷飲，Starbucks一系列全新夏季限定飲品，連同多款新登場產品，讓你迎接清爽之夏日。

今年夏季新品主打清新與多重口感，包括入口即融、奶香濃郁的奶油酥餅忌廉星冰樂，以及帶有獨特花果香調的桂花荔枝烏龍茶或桂花荔枝冷萃咖啡，茶控咖啡控都啱飲，一啖喚醒味蕾。

開心果牛角包新登場。

同時，經典人氣的開心果系列，亦強勢回歸，除了海鹽焦糖開心果燕麥奶咖啡系列外，更新增開心果牛角包及開心果芝士蛋糕。

更多健康輕食選擇

為響應地球月，星巴克誠邀咖啡愛好者為地球出一分力。無論堂食或外賣，都可選用星巴克熊貓熊鑰匙扣配16oz循環再用杯，減少使用即棄用品。

各式美食，夏日開胃之選。

同時，星巴克推出多款無肉之選，包括以精選日曬番茄及新鮮菠菜搭配濃郁車打芝士的意式番茄芝士香草包，以及以蓬鬆蛋白配搭惹味蘑菇的蘑菇蛋白德式貝果三文治，為你提供更多健康輕食選擇。

限定聯乘商品登場

另外，全新 STANLEY x Starbucks 限定聯乘系列，亦正式登場，以 Pantone of the Year 2025「摩卡慕斯」為靈感設計 ，漸變色調配上溫暖質感，為生活添上一抹時尚氣息。

全新 STANLEY x Starbucks 限定聯乘系列，亦正式登場。

星巴克更從 Z 世代及千禧世代對復古遊戲的熱愛中取得靈感，推出充滿像素藝術風格的Bearista Game 商品系列，一系列共九款精品，邀請你投入成為咖啡大師嘅闖關之旅。

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