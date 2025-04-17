飲食直擊｜福建哆頭蟶節開鑼 香港莆田推8款蟶菜賀母親節

2000年成立於新加坡的福建餐廳莆田，日前於福建莆田舉行年度哆頭蟶節，創辧人「方叔叔」帶領過百中港星傳媒，齊齊進行揭幕，宣布今年莆田哆頭蟶盛宴慶典啟動。

傳承百年的傳奇產物，來自福建莆田哆頭村的珍饈，在黑泥灘塗中飽汲日月精華，孕育出獨樹一幟的肥美蟶子。晶瑩剔透的蟶肉蘊藏海洋甘醇，不論炸、炒、蒸、焗、煮哆頭蟶菜式，每口都是極致盛宴！

▲ 多地過百傳媒參與

今年的哆頭蟶節，香港莆田餐廳亦精選歷年多款的經典菜式，例如全球銷量冠軍「鐵板鹽焗哆頭蟶」、顧客大推的「蒜蓉蒸哆頭蟶」、地道莆田特色的「老酒豎哆頭蟶」等菜品。

坐落於閩東南沿海的哆頭村有著六百餘載的養蟶傳奇。這座千年漁鄉，世代子民以蟶為生，獨擁珍稀的純黑泥質灘塗，富集天然養分，更蘊藏著歷經千年潮汐孕育的珍稀地質瑰寶。

▲ 即撈即製蟶子

不含沙質的特殊淤積層，見證了東海潮間帶漫長的地質演化奇跡哆頭蟶這些潛居專家為攝取黑泥養分，能垂直掘進深達 30 餘厘米的泥層。為守護灘塗生態原真性，採蟶匠人幾百年來堅守古法一直以徒手採蟶，不使用任何機械，每一粒蟶子都凝結著掌心溫度。

▲ 鐵板鹽焗哆頭蟶

香港莆田正推出「哆頭蟶系列菜品」任選 2 道只需$228，經典菜式包括連續多年銷量冠軍*之「鐵板鹽焗哆頭蟶」，新品有充滿香港風味「避風塘炒哆頭蟶」、經典食法的「撈汁哆頭蟶」、消暑鮮甜的「冬瓜多頭蟶湯」以及 豉香濃郁、椒香微辣的「豉椒炒哆頭蟶」，8 款哆頭蟶菜式於母親節活動期間均有供應。

同時，凡點選母親節套餐加 HK$88 可以品嚐一道哆頭蟶菜式 (6 人或以下套餐可選 1 份，8 人或以上套餐可選 2 份)。