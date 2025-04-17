濫用公屋｜何永賢：兩年半間已收回8000公屋單位涉約80億　未來5年有5.5萬個資助出售房屋供應

房屋局局長何永賢表示，政府推出打擊濫用公屋「組合拳」見效，截至今年2月底的約兩年半間，已收回約8000個公屋單位，涉及約80億元。

房屋委員會資助房屋小組委員會上月通過收緊公屋富戶政策，何永賢接受報章訪問時指，加租後房委會每年減少15.5億元補貼，這筆錢數目很大，可用作維修保養及增建更多居屋。她強調，未來5年加上房協共有5.5萬個資助房屋單位供市民購買，每年均有居屋推售，讓大眾有多一個選擇機會。

簡約公屋｜何永賢：居民儲蓄數年或足夠支付居屋首期 北都居屋可能較便宜

▲ 房屋局局長何永賢。（資料圖片）

首個簡約公屋元朗攸壆路項目早前分階段入伙，第二期簡約公屋項目亦於今年2月下旬開始接受申請。何永賢指，連同第二期在內，至今已累計有逾2.1萬宗申請個案，協助輪候公屋3年或以上家庭於短期內改善居住環境。她又透露過渡性房屋日後有更大空間給予輪候公屋未滿3年，但居於不適切居所或有迫切住屋需要的人士或家庭入住。

香港正發展旅遊片區，何永賢指，內地正在不斷發展MiC（組裝合成）技術，包括在景區以組裝合成設置度假屋，深信香港在開發旅遊片區時，也能應用於設置旅遊設施。

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