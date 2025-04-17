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直腸癌｜54歲TVB「御用惡人」患3期直腸癌抗癌近2年 1原因堅拒化療　電療後2個月近況曝光

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

最後更新： 5 分鐘前

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【彭皓鋒／御用惡人／TVB／直腸癌】54歲TVB「御用惡人」彭皓鋒2023年7月確診直腸癌，當時腫瘤已達5厘米，因位置逼近肛門，若接受切除手術恐終身使用造口袋，令他拒絕西醫建議，轉而尋求中醫與電療等替代療法，近期更傳出腫瘤縮小的好消息。

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直腸癌｜1原因拒化療 2月接受電療

54歲TVB「御用惡人」彭皓鋒自2023年7月確診直腸癌後，今年2月時透露已完成連續5日的電療療程，並由愛妻全程陪伴。他近日在社交平台更新近況，上載自拍照可見精神飽滿，笑起來雙眼仍炯炯有神，絲毫看不見任何化療後的病容，惟牙齒看上去有點變黃變黑，疑似是「煙屎牙」。不少圈中藝人朋友和粉絲都留言鼓勵他，欣賞他正面抗癌。

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他早前在HOY TV節目《健康關注組》談及患病經歷，指當年母親與姐姐亦同患癌症，接受化療後短時間內離世，自此蒙上陰影，亦讓他確診後對於西醫療法有點抗拒，轉而尋求中醫與電療等替代療法。3個月後，腫瘤不減反增，從5厘米擴至8厘米，令他暫停所有療法。

後來到2024年1月，彭皓鋒開始服用朋友推薦的新藥物，病情明顯有起色。他不僅精神狀態明顯改善，最新檢查更顯示腫瘤縮回5.5厘米。

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直腸癌｜大便次數增加以為減肥成功

回顧發病經過，彭皓鋒透露最初發現排便習慣改變，竟誤以為是「減肥契機」，未有發現不妥。他指自己向來有便秘問題，反而因大便頻率增加而開心。直到症狀持續2個月發覺不尋常才求醫，卻已確診第3期直腸癌。

直腸癌｜全面停工治病陷經濟困境

身為三孩之父，彭皓鋒近日在資深傳媒人汪曼玲YouTube節目訪問中坦言，癌後的醫療開支龐大，幸好有親戚資助，但長貧難顧。他亦提到自己不做手術的原因，是不想終身掛便袋成為家人負累。由於腫瘤位置接近肛門，影響他日常生活，如上廁所的頻率增加，「嚴重起來可能一天上廁所10多次」，難以應付拍劇的時間表，故此暫時全面停工。

TVB御用惡人劇照：

  • 身為TVB御用惡人的劇照。
  • 身為TVB御用惡人的劇照。
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  • 身為TVB御用惡人的劇照。
  • 54歲彭皓鋒入行30年。（Facebook圖片）

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