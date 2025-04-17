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皰疹病毒︱女子唱K嘴貼咪高峰染皰疹病毒慘毀容　8年間反覆發作無法治癒

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 21 分鐘前

最後更新： 18 分鐘前

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女子唱K嘴貼咪高峰染皰疹病毒慘毀容　8年間反覆發作無法治癒

【皰疹病毒／HSV／唇皰疹／爛嘴／唱K】唱K時嘴巴不要距離咪高峰太近！近日，内地一名女子發佈影片警世，稱自己在2017年一次唱K時，因嘴巴離咪高峰太近，導致口鼻甚至臉頰都感染皰疹病毒，且8年以來一直反覆發作，無法治癒。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜復活節外遊慎防8大常見病毒　醫生拆解高危染疫者+教5招自保

據内地媒體報道，浙江一名女子在抖音發佈影片，表示自己2017年去卡拉OK唱歌時，因嘴巴離咪高峰太近，結果感染了單純皰疹（一般稱皰疹）病毒。女子回憶：

當時並不知道是什麼，只是嘴巴周圍起水泡，腫、痛、癢。

女子稱，自己去診所打了消炎針，症狀好轉後便沒再繼續關注。直至又復發，才知是感染了單純皰疹病毒：

這個病毒終身攜帶，目前市面上無藥可治，只能用藥緩解，只要免疫力一低就會復發。

至今8年以來，這些皰疹不斷出現在她嘴巴和鼻子周圍，今年甚至傳染到了臉頰上。因此，女子才決定在網上公開自己的經歷，希望引起大家重視。而該話題近日也衝上了微博熱搜，引發網民熱議。

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感染單純皰疹病毒癥狀表現

單純皰疹病毒是生活中常見的病原體，具有傳染性，一旦感染就會終身攜帶，且容易復發。成都第五人民醫院皮膚科主治醫生劉淼表示，單純皰疹由單純皰疹病毒引發，主要分為兩型：

  • 第一型疱疹（HSV-1），主要通過直接接觸皰液（唾液等口腔分泌物）或皮膚直接接觸傳播，引發口腔內或口腔周圍的皰疹，即「唇皰疹」，極少數情況下會感染其他部位。
  • 第二型疱疹（HSV-2）則主要引起生殖器皰疹，主要通過性生活傳播，該感染在普通群體中較為少見。

劉淼表示，患者初次感染時，癥狀表現因病毒種類和發病部位而異。若發生在口唇周圍，會出現嘴唇和口腔周圍的小水皰或潰瘍，可能伴有發熱、咽喉痛或淋巴結腫大；發生在生殖器部位，則表現為外生殖器或肛門周圍的水皰、潰瘍，伴有排尿疼痛、局部瘙癢或灼熱感。不過，也有部分初次感染者癥狀輕微，甚至無癥狀，但仍具傳染性。

此外，還有部分人群會出現複發感染，癥狀相對輕微，水皰常出現在首次感染的相同位置，每次感染持續約7-10天，複發前可能僅有局部瘙癢或刺痛感。

1情況下可無症狀

據央視新聞報道，大多數人感染單純皰疹病毒不會出現症狀，或只有輕微症狀；甚至也有些人無症狀，這是因為人體具有免疫力，多數人身體能與單純皰疹病毒共存。因此，很多人不知道自己在何時、通過何種途徑感染了皰疹病毒，只有專門去做檢查或體檢時才發現。

但在感染第一型疱疹（HSV-1）出現症狀時，最主要表現是「爛嘴角」，約20%至40%的人嘴唇和口周區域會反復出現唇皰疹。此皰疹症狀較輕微，很少出現發燒、乏力等全身症狀，一般表現為嘴角、嘴唇或口周出現小米大小水皰。水皰出現前24小時左右，局部會有疼痛、燒灼感、麻刺感或瘙癢，水皰後期還可能出現破損、滲水和結痂。

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據世界衛生組織資料顯示，許多人可能在不知情的情況下，將病毒傳染單純疱疹病毒給他人。另外在免疫能力受損者中，包括愛滋病毒感染晚期患者，皰疹病毒可能造成更嚴重的症狀，復發也更頻繁。第二型疱疹的罕見併發症更可能包括腦膜腦炎（腦部感染）和播散性感染。

預防及降低復發和傳染方法

單純皰疹病毒一旦感染人體，無法徹底清除，但正確的治療方法和日常自我護理可以顯著減輕症狀，方法如下：

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另外，還有一些方法能有效降低病毒復發和傳染風險：

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同場加映：9成人體內潛伏一級致癌病毒EBV

基因醫生張家銘於其Facebook專頁發文表示，EBV（Epstein-Barr virus）屬於人類皰疹病毒家族的一員，超過90%的成年人曾感染EBV，但多數人在感染當下沒有明顯症狀，僅出現喉嚨痛、發燒幾天等症狀，常被誤以為感冒。

張家銘說明，EBV是種擅長「裝死」的病毒。感染初期會默默潛伏，幾乎難以察覺，但當熬夜、壓力大、過度運動、飲食失衡或生病時，便可能甦醒，暗中擾亂免疫系統、影響細胞基因表達，甚至誘發慢性病或癌症。

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近年研究也證實，EBV與多種自體免疫疾病有明確關聯，包括：慢性疲勞症候群、紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、多發性硬化症及乾燥症等。世界衛生組織（WHO）已將EBV列為第一類致癌病毒，屬於「明確致癌」的病原體。

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