腦中風｜中風破壞腦功能致認知能力受損　新型藥物有助延緩惡化

許多中風患者都會出現記憶力下降及認知能力減退的問題，這是由於負責相關功能的腦部區域受到損傷。如果任由情況惡化，可能會延長整個復康過程，甚至導致永久性殘障。幸而，現已有藥物能夠延緩認知能力惡化，再配合物理治療，能有效協助患者重建中風後的生活，恢復原有的生活質素。

中風是本港的第四大殺手，也是導致永久傷殘的主要原因之一。患者在中風後的記憶能力和認知能力往往會顯著下降。腦神經科專科醫生李可倫指出，出血性中風可導致腦部血液供應中斷，進而造成腦細胞死亡，並引發相關的腦神經障礙。缺損程度取決於受影響範圍，例如若然額葉、顳葉及海馬區等負責記憶的區域受到損傷，患者的記憶能力將會顯著下降。

記性變差 拖慢復康進度

此外，出血性中風引起的腦栓塞會阻礙腦部液體的流動，形成腦水腫。李醫生指出，這種情況會影響認知功能，例如執行能力和理解能力會下降，對事物的分析能力，甚至日常與人溝通的能力也會變差。部分人還可能出現一些情緒問題，例如焦慮和抑鬱等。

李醫生說，大約兩成個案在中風後6個月內會逐漸出現認知功能下降。因此，及早透過藥物及非藥物治療來延緩身體的惡化至關重要：「中風後的頭一年是康復的黃金期。如果患者的認知能力下降，他們將較難配合物理治療，這會拖慢整個復康進度，生活質素也會受到影響。」

延緩惡化 降低殘障風險

針對中風治療，李醫生指出，藥物與認知訓練是相輔相成的。藥物方面除了一些控制三高及心血管疾病的藥物之外，也須結合延緩認知能力退化的藥物。其中，新型藥物「胞磷膽鹼」能夠延緩認知能力下降，有助保持記憶及語言表達能力，加快復康進程，降低殘障風險。「療程並非等到記性變差才開始，及早用藥可以及早保護腦部功能。」他補充，如病情相對嚴重，患者可以同時使用傳統藥物「膽鹼分解抑制劑」及這種新型藥物，進一步減慢惡化。

要避免記憶力及執行能力下降，最重要是預防中風發生。李醫生提醒三高、吸煙及酗酒等高危人士應注意「短暫性腦缺血發作」的症狀，例如突然半邊身體無力麻痺，且持續少於二十四小時。因他們在病發後的一個月，中風的機會高達10%至15%。萬一遇到相關情況，必須盡早求醫。

李可倫醫生提醒，中風的復康治療方案各有不同，患者應與主診醫生商談，選擇最合適自己的治療方案。

▲ 腦神經科專科醫生 李可倫

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