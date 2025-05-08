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暈車浪｜聽1分鐘即可止暈車浪　日本研究揭1類聲音是暈浪救星

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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熱門 海皇粥店 母親節 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 會員有獎

【暈車浪／嘔吐／研究／聲音】暈船、暈車浪患者福音！日本名古屋大學醫學研究所日前公布一項研究，指團隊發現一種簡單的聲音療法，患者只要聽取1類聲音1分鐘，即可有效緩解頭暈、噁心等不適症狀，相關研究可能會為數百萬患者提供幫助。之後將會計劃進一步開發技術，期望可實際應用於空中或海上旅行等旅行狀況。

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相關研究發布於健康《環境健康與預防醫學》（Environmental Health and Preventive Medicine）雜誌，研究所成員香川卓美及加藤正史領導研究小組，開發了一種「獨特聲波刺激技術」，利用100赫茲的聲音（稱為「sound spice」）刺激內耳的耳石器官。研究顯示，耳石器官負責偵測直線加速度與重力變化，是維持人體平衡與空間定位的關鍵，而這種聲音可以活化前庭系統、繼而改善身體的平衡感。

團隊招募志願者進行測試，結果驚人（點擊圖片閱讀詳情）：

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團隊招募志願者進行測試，受試者在接受聲音刺激後，通過鞦韆、駕駛模擬器或實際搭乘汽車等方式誘發動暈症，之後再讓受試者接受1分鐘聲音刺激後。實驗後受試者透過姿勢控制測試、心電圖數據及暈車症狀評估問卷分析，證實受試者聽過聲音後，姿勢平衡能力顯著提升，暈車所引起的頭暈與噁心症狀，也明顯減輕。

暈車浪｜研究：僅需1分鐘即可生效、幾乎無健康風險

團隊指出，該研究結果顯示，該技術不僅能改善平衡，還能增強交感神經系統的活化、緩解暈車患者的症狀，強調該聲音強度在日常環境雜音範圍內，短期使用幾乎無健康風險，且遠低於職業噪音安全標準。

與傳統藥物治療相比，這項聲波技術無需藥物即可緩解症狀，避免了副作用，且操作簡單，僅需1分鐘即可生效。研究團隊表示，未來這項技術有望應用於通勤、航空及海運旅行等場景，為數百萬動暈症患者提供幫助。

同場加映｜旅遊「平安藥」清單

針對以上情況，林穎怡醫生指一般旅遊「平安藥」，會包括退燒止痛藥、抗組織胺類藥物、感冒藥或腸胃藥；至於外敷藥則有抗菌、止痕藥膏及蘆薈藥膏。她又建議帶一個小型急救包，因為旅行期間很易發生小意外，消毒藥水、酒精紙巾及膠布便可即時做好傷口護理。市民如果是去一些較高原的地方，亦可帶備高山症藥物。

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  • 退燒、感冒藥、止痛藥 : 以防發燒或痛症的出現
  • 抗組織胺類的藥物 : 皮膚敏感、收鼻水藥物以及暈浪丸亦屬於此類藥物。
  • 腸胃藥 : 以幫助處理消化不良，以及胃酸、肚瀉或便秘問題。
  • 抗菌藥膏 : 萬一不幸有小傷口，亦可以立即護理。
  • 止痕藥膏 : 可以處理蚊叮蟲咬問題。
  • 蘆薈藥膏 : 方便即時處理曬傷燒傷的問題。

同場加映｜中醫教按暈浪穴位

註冊中醫師鄭智仁曾指出，在暈浪時，自行按下內關穴可有助緩解不適：

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資料來源：日本名古屋大學醫學研究所環境健康與預防醫學

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