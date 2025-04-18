飛機禮儀｜女子飛機赤腳放凳打橫瞓被公審 網民反應兩極：好失禮vs冇乜所謂

【飛機 / 乘機禮儀】乘搭中長途飛機，相信久坐而未活動腿腳會十分不舒服；如若鄰座沒有乘客，是否能以更舒服的坐姿將雙腿放上座椅？

近日，有乘客在Facebook「香港快運及旅遊資訊關注組」群組發相，指日前在由香港飛往日本大阪的航班上，見到有女子將雙腿赤腳放上旁邊的空座；樓主認為此舉「不衞生」，直言「離譜」；而網民對此的反應兩極，部分人認為不無問題，而另一部分人則認為十分失禮。

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飛機禮儀｜乘客赤腳放凳被斥「不衞生」

樓主表示，日前乘搭飛機前往日本大阪，在飛機上見到1對情侶，2人登機時便喧嘩吵鬧。之後，由於該航班並未滿員，這對情侶便「一人瞓一行嘅位」。

另外，樓主指，女方將雙腿赤腳放上座椅，稱：「咁唔衞生，點知道你有無香港腳」，「有啲人可能有灰甲，有襪起碼隔一隔」直斥她離譜。據圖片可見，1名紅髮女子除鞋襪，將雙腿伸直打橫坐在一排飛機座椅上。

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飛機禮儀｜網民反應兩極：好失禮vs冇乜所謂

此事引起熱議，網民反應兩極，一部分人附和樓主，直指女子此舉不妥，「原來依家咁多人咁隨便，唔怪得越嚟越多人喺公眾地方做啲不雅嘅行為」、「黑名單」、「我唔明點解空姐唔過去話」、「嗰度唔係你屋企，咁坐其實好失禮，一睇就知無教養」、「睇相都聞到味」、「自私」、「接受唔到赤腳」、「好失禮好貪心」。

另一部分網民則認為，如若鄰座沒有乘客，便無可指摘，「如果一行吉位，好多人都係咁呀」、「著鞋又話，唔著鞋又話」、「航空公司冇問題，機姐冇問題，你有乜嘢問題？」。

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