正能量｜藝術治療中觀照自我與生命　癌症患者葉頴瑜願以個展傳遞希望

人生如四時循環，但真正面對順逆卻非易事。

香港癌症基金會服務使用者葉頴瑜（Ivy）治療第四期卵巢癌期間，曾遭遇連串身心考驗和壓力，可幸她透過藝術治療服務找到情緒出口，首次藝術作品展「Life is beautiful」更見證抗癌歷程的感悟，給予同路人鼓勵。

▲ Ivy和丈夫Kenneth參加夫婦藝術治療小組合作製作羊毛氈頸巾。（由左至右: Ivy、Kenneth及香港癌症基金會藝術治療師海琳）

若以四時比喻Ivy人生，從2021年初次確診第四期卵巢癌，到2022年癌症復發，可說如進入隆冬般寒冷難耐。初發時，Ivy曾進行約9個月的藥物、化療和手術治療，體能和精神的負擔頗大。好不容易康復過來，打算跟丈夫Kenneth和家人重啟生活，冷不防病魔再度襲來。「即使我的情緒尚算平和，但也自覺似被逼落場賽跑，最初以為只跑10K、中途被逼轉半馬（馬拉松），最後突然變全馬⋯⋯惘然又疲累。」她坦言。

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癌症患者與家屬的心靈需要

惟Ivy沒放棄前行，更感恩復發時獲冬日暖陽般的香港癌症基金會，陪伴她和家人以正面態度，應對種種身心變化和不明朗情況，並有藝術治療服務幫助紓壓。「普遍認知，醫治癌症消耗金錢和體力。例如我再發病，需要辭去珠寶公司的工作，亦要不停試藥，忍受各種副作用或抗藥性，醫卵巢癌的藥物僅幾種，換藥選項又有限制等，諸般難題確是顯而易見。」

▲ 化療過程很長，Ivy常會攜同畫簿去畫畫解悶。

不過有些情況，倒是難被外界看見，Ivy以親身經歷解說，「譬如患者用藥後不適，該怎樣表達？情緒起伏，該怎樣疏導？跟照顧者相處如有摩擦，怎樣改善溝通？當照顧者公私兩忙，誰又能體諒處境？」這時候，香港癌症基金會顯得重要。「機構不只提供資源上援助，那些免費的癌症資訊及專業輔助服務，更可助病患和家屬找到恰當的方法解決精神需要，令我們至少保持心靈強壯、關係和諧，不被疾病奪走對生命的熱情和信心。」

▲ 夫妻倆戴着親手製作的羊毛氈頸巾，感覺特別溫暖。

藝術治療助紓解心結

藝術治療服務，就引導Ivy探索內心和疏導情緒，個展「Life is beautiful」更是患難中的驚喜。「我曾修讀平面設計，一度想進修珠寶設計，奈何因患病而擱置。因此復發初期，經朋友介紹得悉藝術治療，馬上決定參與。很開心，過程中心情確有放鬆，還重燃創意，發掘到自我療癒的力量。」

最初，Ivy隨註冊藝術治療師鄧海琳（Hoi Lam）主理的「美麗在望－藝術治療小組」，與其他婦科癌患者共同探索患癌前後自我形象的轉變。「人們難免拒絕看到患病的倦容，但海琳溫柔引領我們直視照片和鏡子的真實模樣，接納所有喜怒哀樂，再將之化成滿載情感的自畫像。」她的作品《自在的我》就展現了站立於藍天、白雲、青草地，閉目微笑的神態。「那怕現實困難，我學會多欣賞自己的堅強和勇敢，選擇用晴朗心境享受微小的美好。」

▲ 《春》承載Ivy經歷艱辛的治療後，期盼美好事物來臨的心願。

於「玩偶劇場」小組製作，Ivy由零開始、用紙團製作了一隻可動的木偶《Little Me小小的我》。「以優雅的姿態自我提醒，患病也可不失尊嚴和快樂。」在「視覺日記—藝術治療小組」，她則藉由日常速寫傾聽和傳達心聲。「以前事忙，難有空靜心感受生活，如今患病多了靜思，心念開闊了，也更懂同理丈夫的照顧者狀況。」

▲ 《自在的我》是Ivy參與「美麗在望」藝術治療小組內創作的自畫像。

透過創作廣傳正念

據Ivy分享，香港癌症基金會服務經理梁國良 （Tommy）是「觸摸、關懷與癌症」及夫婦培育課程的導師，也是他倆的個案輔導經理，會定期提供一對一的輔導。「受Tommy Sir和海琳啟發，我想將個展及作品當成禮物，回饋丈夫愛護和關懷，也作為婚姻旅程的紀念品。」譬如他倆曾參加夫婦藝術治療小組，合力製作一條漂亮又溫暖的羊毛氈頸巾。「每一道毛綫都象徵我們的深厚感情。」

▲ Ivy認為患者及其家屬彼此互相支援很重要。

就「Life is beautiful」展覽，Ivy又特別創作以「春、夏、秋、冬」為主題的油畫。「患癌至今，我們不知不覺經歷數個寒暑，醒覺世事無常，就把握時間旅遊看世界，4幅畫就是美好回憶的記錄。」她最愛《夏》畫出夫妻倆到沖繩玩高空飛索的快樂片段。「去年，我們趁腫瘤惡化需要轉藥的空檔，向醫生請假先旅行再回來治療。記得抵達沖繩，看到清澈的海洋，心靈真的徹底被洗滌了。」

▲ 2024年10月因抗藥，腫瘤再次活躍及要轉新藥，Ivy向醫生請假去旅行散心及嘗試騎馬。

從《秋》、《冬》到《春》，則代表「生有時，終有時」的世間定律。「萬難中，我相信生命總會找到出路，也想藉着展覽勉勵丈夫、病患同路人及其親友，彼此互相支援，也不要放棄對美好事物的盼望，讓我們一起用心投入當下，珍惜尚在呼吸的每一瞬間。」

「Life is Beautiful」葉頴瑜藝術作品展

日期：由即日起至4月21日

時間：1pm至8pm（4月17日，提前於6pm閉館）

地點：Breathing Room（灣仔軒尼詩道 99 號彰顯大廈 30 樓）

網址：www.cancer-fund.org/blog/ivy_pathofgrace

▲ 《Little Me小小的我》代表了患病也要保持優雅的自我提醒。

香港癌症基金會

香港癌症基金會致力透過屬下4所服務中心，以及遍布各區的支援網絡等，為受癌症影響的患者及其親友，提供免費癌症資訊及專業輔助服務、提高大眾對癌症的認識，並資助本地癌症研究和醫護人員培訓項目等。

從 2010 年起，其又積極發展藝術治療支援服務，由註冊藝術治療師針對不同情況，提供一對一的藝術治療服務，小組形式藝術交流，以及各式藝術治療工作坊等。

