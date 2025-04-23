傷腎職業｜醫揭10大傷腎職業排行　主婦醫護保安都上榜 「榜首職業」長期接觸致癌物

【傷腎職業/致癌物/腎臟健康】打工仔注意！有醫生指不同職業可能會為腎臟帶來的風險不一，日積月累，可能會加快腎臟衰退時間，因此盤點出10大傷腎職業的排行榜，並分析有關行業傷腎原因及改善方法。

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10大傷腎職業排行榜

台灣腎臟科醫生洪永祥在Facebook發文指出，扣除8小時睡眠，人一天花了一半的時間在工作上，而且不同的職業容易造成的傷害亦不一樣，於是決定分享哪10大職業潛藏著腎衰竭的風險，並分析有關行業傷腎原因及改善方法。他更指出排行「榜首」主要是工作環境長期接觸化學物的工人，這些工人會有可能面臨多種急慢性腎衰竭相關的風險。

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第10名 廚師 : 廚師經常接觸高油鹽糖的食物，容易導致高血壓與肥胖，而這些都是慢性腎衰竭的高風險因素。廚房環境炎熱，容易導致大量出汗，使體內水分流失，影響腎臟的血流量與過濾功能。另外廚師長時間站立與忙碌的工作環境可能影響血液循環，增加腎臟負擔。廚師常常因工作忙碌而忽略飲水，甚至長時間憋尿，這可能增加尿路感染與腎臟問題的風險。

第9名 職業司機 :司機長時間坐著開車，會影響全身血液循環，特別是下肢與腎臟的血流供應。久坐會增加代謝問題，如胰島素阻抗、血壓升高，這些都是慢性腎病的危險因素。另外司機可能無法隨時如廁，經常憋尿會導致膀胱壓力增加，影響腎臟排尿功能。憋尿可能導致尿液中的細菌滋生，增加尿路感染風險，長期下來，可能增加腎結石與慢性腎病的風險。許多司機為了減少頻繁上廁所的困擾，會選擇少喝水，但這會導致尿液濃縮，增加腎結石的機率。

第8名 健美運動員 : 許多健美者攝取過量蛋白質（如乳清蛋白、雞胸肉、紅肉等），長期高蛋白飲食可能導致腎臟超負荷，加速腎功能衰退，尤其對於已有腎病風險者更為危險。有為了展現肌肉線條，一些健美選手可能會過度使用利尿劑或刻意減少水分攝取，導致腎臟缺水，增加腎結石和急性腎損傷的風險。

第7名 家庭主婦:過多廚房油煙、運動不足、壓力過大、過度攝取加工食品等，都會增加家庭主婦慢性腎衰竭的風險。家庭主婦亦經常使用清潔劑、漂白水、殺蟲劑等化學物質，這些產品含有重金屬、揮發性有機溶劑，可能經由皮膚吸收或呼吸道進入體內，增加慢性腎病風險。

第6名 電子工程師 : 長時間久坐與慢性腎病的發生率相關，缺乏運動會影響新陳代謝，增加肥胖、糖尿病與高血壓風險，而這些都是慢性腎衰竭的主要原因。另外電子工程師的工作強度高，經常面臨專案壓力、緊迫的時程，長期處於高壓狀態容易導致交感神經過度活躍，進而引發高血壓，而高血壓是腎臟疾病的主要危險因素。長時間接觸電子螢幕影響褪黑激素分泌，導致睡眠品質下降，影響腎臟修復功能。

第5名 議員: 議員工作往往涉及高度的社會壓力與政治競爭，經常需要處理複雜的問題與大量的決策，容易導致心理壓力過大。長期高壓狀態會導致血壓升高，高血壓是慢性腎病的主要風險因素。議員經常會參加各種社交活動或政治宴會，這些場合經常涉及酒精的攝取。過量飲酒會對腎臟造成直接損害，尤其是當酒精過量時，會導致酒精性肝病，這與腎臟功能障礙有密切關聯。

第4名 醫護人員 : 醫生、醫護人員，經常面對高度壓力的工作環境，長時間的輪班與熬夜，加上繁重的工作任務和不規律的生活作息，這些因素對健康，尤其是腎臟健康，可能產生不良影響。長期熬夜與不規律作息會增加高血壓、糖尿病等慢性病的風險，而這些疾病是導致慢性腎病的主要危險因素。

第3名 夜班工作者: 夜班工作者，尤其是需要長時間在晚上工作的職業，如空姐、便利店人員、警察、保安等。夜班工作者面臨的主要風險因素， 生物鐘紊亂與睡眠質量下降，夜班工作使人體的內部節律紊亂。長期的生物鐘失調會影響激素分泌（如皮質醇和生長激素），進而影響腎臟的排毒與修復功能。夜班工作者可能經常處於睡眠不足或睡眠質量差的狀態，這會削弱腎臟的自我修復能力。

第2名 戶外勞動者 :戶外勞動者經常在高溫環境下工作，特別是在夏季或熱帶地區。高溫容易導致脫水中暑，脫水會對腎臟產生急性腎損傷。當身體缺水時，腎臟無法有效地過濾血液中的廢物，這會導致尿液濃縮，進而增加腎結石和急性腎損傷的風險。許多勞動者需要搬運重物或進行反覆的體力勞動，這些工作可能引發長期的肌肉疼痛。這些損傷不僅會影響勞動者的身體健康，還會因為止痛藥物增加腎臟的負擔。

第1名: 加油站與裝修工人 :加油站、石化重工業、化學製造、油漆、金屬加工等領域工作的工人，可能面臨多種急慢性腎衰竭相關的風險。這些風險來自於工作環境、化學暴露、勞動強度以及生活習慣等因素。許多工人長期接觸各種有害化學物質，例如重金屬（鉛、汞、鎳等）、有機溶劑和農藥等。這些物質對腎臟有強烈的毒性作用，長期接觸可能會損害腎臟組織，導致腎功能衰竭。

10大行業「護腎」建議

雖然以上10大行業均會為腎臟健康帶來風險，但洪永祥均於下文列出不少建議，助打工仔改善及「保障」自己。

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