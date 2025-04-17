違例泊車｜陳紹雄倡拖走兼沒收屢霸咪錶位車輛　形容「牛肉乾」加幅溫和

消息指，政府計劃將俗稱「牛肉乾」的違例泊車罰款由320元加至400元，超速和切雙白線等逾10項違反交通規則的定額罰款則增加5成。立法會交通事務委員會主席陳紹雄今日（17日）在電台節目透露，坊間消息「雖不中亦不遠矣」，形容加幅溫和。他建議當局加強執法，拖走及沒收屢霸咪錶位車輛。

陳紹雄指，任何加費都不會受歡迎，惟有關費用超過30年未調整，現時適宜討論調整。他指，違例泊車的罰則是用作維持道路安全及提升交通管理，市民都預期會加價，若如坊間消息指由320元增至400元，無論從通脹或公共服務收支平衡而言，加幅相對溫和，舉例指新加坡、倫敦和澳洲的相關收費是香港10倍。

對於有聲音指，政府應先解決泊車位不足問題，陳紹雄指，增加罰款市民心理或「荷包」必定會「肉赤」，但相信政府已平衡幾方面因素，包括已在新建的建築物，如政府樓宇或商場等增建停車位，相關的撥款亦不少，料未來數年將增加2000個泊位。他透露，根據政府提供的資料，當局會推行一些短期、中期及長期措施 ，包括持續增加路邊泊車位、利用天橋底空間，及考慮用創新科技在停車場使用自動停車系統，提升泊車量。

至於其他交通違規事項罰款計劃增加5成，他認為是有助交通管理，而且有關罰款亦有好幾年沒有增加，50%加幅具有阻嚇力，如果沒有阻嚇性措施，可能影響其他道路使用者安全和導致經濟損失，因此在一籃子因素下，司機亦要勉強接受。

陳紹雄又指，駕駛人士對咪錶是「又愛又恨」，因咪錶位置方便，不過其原意是供司機短期泊車，不應長期佔用，惟每節上調至4元後，雖然加幅達100%，但泊一小時只需16元，仍比一般商場停車場每小時20元以上便宜。他認為當局要加強執法，舉例指違例泊車加至400元，部分車主亦是「當交租」，相反如果屢犯就拖車及沒收車輛，相應措施要繼續做。

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