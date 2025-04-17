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健康專欄｜反覆拗柴扭傷後遺症多　練習單腳站立練平衡力

醫生診症室

發布時間： 48 分鐘前

最後更新： 46 分鐘前

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拗柴扭傷後遺症令患者苦惱，而且後遺症多。（iStock）

運動時拗柴受傷並不少見，尤其涉及急速轉身動作。一般而言，由於足踝外側韌帶較內側弱，故會較常發生向內扭拗柴，向外扭會較為少見。

拗柴會損傷靱帶、肌腱、關節囊等結構，功能如體感及平衡力等亦受影響，這往往會導致慢性足踝失穩（CAI）情況，患者容易反覆拗柴。

慢性足踝失穩患者會經常自覺腳眼脫臼感，日常生活不敢負重足踝舊患處，不會輕易步行凹凸不平路面。若檢查足踝，西醫磁力共振能大多發現足踝韌帶仍處於慢性炎症，物理治療檢查可發現足踝關節過鬆、腓骨肌肉群肌力減弱，下肢關節體感變得遲鈍失準。臨床可見，如患者嘗試作單腳站立，健側站立時患者甚至可閉目仍較易保持平穩；反觀患肢測試時即使張眼輔助進行，但亦難以保持平衡。

要改善CAI狀況，其實亦可從關節功能的3個關鍵因素着手，即結構如韌帶、關節、肌腱、肌肉肌力，以及神經協調與控制功能等。但如嚴重足踝失穩者，如韌帶全斷裂，或需考慮西醫骨科手術治療處理。

而輕中度失穩患者言，物理治療能一定程度改善踝關節功能。例如物理治療檢查關節活動幅度問題，或肌力不足，或體感失調，再處方合適運動能改善相關功能。而若為韌帶發炎水腫者，物理治療如衝擊波能幫助消炎消腫。

在運動方面，筆者建議患者亦多練習單腳站立，若增加難度可由張目轉為閉目進行，繼而再腳尖腳踭交替站立動作，這能訓練體感與足踝肌力，改善平衡感。

CAI患者足踝不再如傷患前能承受身體體重或者足扭動時扭力，這影響關節局部功能，或下肢整體性動作，這可能亦增加再次扭傷機會，長遠會影響患者心理狀況。常言拗柴手尾長，其實為多方因素作用最終致足踝失穩所引致，處理要針對關鍵成因，才不致演變為慢性問題。

本文原刊於《香港經濟日報》副刊，標題為《拗柴扭傷後遺》。

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撰文 : 物理治療師、註冊中醫師盧文健

撰文 : 盧文健 物理治療師、註冊中醫師盧文健

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