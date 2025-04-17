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窮人恩物︱粉嶺$4500花園平房租盤包家電　聲稱適合呢3類人

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 25 分鐘前

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$4500，敢唔敢住?

【租盤/租樓/平租/小紅書】本港樓價下跌，但租金逆市上升！最近小紅書有一個租盤引起多人討論，該博主登出粉嶺一間平房，表示 $4500連花園齊家電，加多$500平租車位，更指交通方便，最適合呢3類人，不過照片所見，確實有花園及家電，但住唔住得落就見仁見智！

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小紅書「租地、倉、屋」的博主上載粉嶺一個租盤，標榜「不必將就的港式生活」，更指是「新界北寶藏」$4500坐擁花園+$500車位，家電全包拎包入住！

該小紅書聲稱，當中租盤包的家電有，LG雙門雪櫃+全屋訂製木櫃、熱帶風情衛浴三件套，廁所乾濕分離、雙隔音睡房、8呎主臥連頂天立地衣櫃、2013年翻新淺色瓷磚、私屬水泥花園（強調已執葉及送鐵藝休閒椅）。

該小紅書又聲稱租盤位置交通方便，門口小巴直達粉嶺，7分鐘到村巴總站，12分鐘直達粉嶺站，以及附近士多/菜檔齊全。

博主表示最適合3種人入住，包括情侶/單身貴族（寵物可傾）、受夠劏房的自然系文青及跨境學童家庭。帖文寫明：「總預算5000=月租4500+車位500，同區獨棟房普遍6000+，識貨一定明。」

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平租盤︱文字吸引照片嚇人

文字寫得相當吸引，不過博主上載的照片卻相當嚇人，見到花園日久失修，附送的「鐵藝休閒椅」佈滿青苔。屋內陳設簡陋，所謂的「熱帶風情衛浴三件套」只是一塊有樹葉圖案的殘舊窗簾，並非真正的「乾濕分離」。而現場燈光昏暗，有少許陰森恐怖。

雖然博主表示是平房，但實質疑似是鐵皮屋，$4500是否抵租見仁見智！

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