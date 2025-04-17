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親子好去處｜舊啟德機場跑道大變身　運動+娛樂+生活休閒體驗新地標

休閒消費

發布時間： 43 分鐘前

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熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

舊啟德機場跑道大變身，成為運動+娛樂+生活休閒體驗新地標。假日親子野餐，享受溫馨時刻。

復活節假期留港消費，可以選擇舊啟德機場跑道這個新地標，現在已大變身成為運動、娛樂及生活休閒的親子好去處。

啟德發展計劃是香港最重要的城市發展項目之一，區內結合商業發展、住宅建築、城市公園及體育娛樂設施。當中連接啟德體育園與前機場跑道的重要地段，正是啟德發展計劃中其中一個最具代表性的公眾休憩空間—啟德承豐道公園。

孩子可在噴泉廣場嬉水。

公園於2021年榮獲城市設計大獎—特別嘉許獎，並於早前正式開放，相信將會是今個4月復活節長假期必去放電熱點。

草坪區 露天草坪區設施多樣，適合進行瑜珈等戶外活動，配套亦設有以「翼」為概念的特色廁所與更衣室，展現啟德設計語言。

復活節長假期消閒熱點

啟德承豐道公園啟用以來，吸引大量市民前來使用園內設施。自3月初啟德體育園盛大開幕及多項啟德地區活動陸續展開，充分展現出啟德承豐道公園與周邊設施的互聯互動。平日不乏跑步愛好者及單車用家，假日更成為親子嬉戲的熱門去處。市民更會在綠化草坪區攜帶輕食野餐，或進行瑜珈等戶外活動，倍添寫意。

跑步活動。

毗鄰世界級啟德體育園 

近觀景台的公眾休憩空間佔地約15,500平方米，為位於啟德明渠進口道沿岸最大型的公共開放空間之一，毗鄰啟德體育園。啟德承豐道公園位於啟德河河口，設計靈感取自啟德河水流動之形態，主題為「翱翔綠坪・流動啟德」，園內分為多個運動、娛樂及生活休閒主題區，營造出一個結合自然與都市節奏的活力親水空間。

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公園採用多功能設計，可適應各類活動的需求，並運用創新可持續發展的綠色技術，設施涵蓋眺望啟德機場舊跑道全景的旋渦形觀景台、深受小朋友喜愛的噴泉廣場、突破空間界限的露天劇場階梯座位、可作各類型鍛鍊的露天草坪區，還有承豐道高架橋底的多用途空間等，為不同年齡層的大眾提供舒適的多元化室內外體驗。

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