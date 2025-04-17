  • 25°C
香港時間：2025417日 (四) 17:24

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

豪門姊妹花丨李嘉欣胞姊現身凍齡有術唔似花甲之年　再婚嫁「眼鏡大王」做10億豪門少奶

家事百科

撰文： 游艾維

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

李嘉欣跟胞姊李嘉明現身朋友聚會。

【李嘉欣/李嘉明/最美港姐】有「大美人」和「最美港姐」之稱的李嘉欣，凍齡美貌如昔。而李嘉欣有一位比她年長8歲的胞姊李嘉明，早前姊妹倆一起出席朋友聚會，這位「最美港姐」胞姊的外貌再度引來熱議。

照片中，李嘉明與胞妹李嘉欣同樣身穿白色衫，李嘉明不僅樣貌與身材沒走樣，甚至髮量比胞妹更濃密，似乎李嘉明很注重保養和養生，完全不似已踏入花甲之年。

李嘉欣雖然已經54歲，依然保養得好好。（取自instagram）

李嘉欣胞姊丨被狠批面型不夠美

去年，有網民在小紅書分享與李嘉明的合照，並留言大讚她保養得宜，且為人友善。然而，也有網民狠批其面型：「她驗證了一句話臉型比五官更重要，我就是臉型不好，線條不流暢，這位浪費了良好五官，這臉型太奇怪了。」

雖然李嘉明的顏值不及胞妹李嘉欣，但亦有網民認為她並非明星，外貌已算不錯，甚至比李嘉欣更顯清秀。

點擊圖片放大
+8
+7

李嘉欣胞姊丨嫁入豪門生活低調

現年62歲的李嘉明生活相對胞妹低調，她與李嘉欣同樣嫁入豪門成為少奶奶。李氏姊妹出生於澳門，因父親有外遇並離家出走，她們在單親家庭中成長，母親要打工養活她們，三母女曾居住天台鐵皮屋，亦住過重慶大廈。由於家境關係，李嘉欣於14歲開始就半工讀，幫補家計。

自從李嘉欣當選港姐冠軍後，她跟家人生活得以改善，而她亦十分照顧姐姐，早年經常帶她出席名媛聚會，並介紹富商給李嘉明認識。

2005年，在李嘉欣牽線下，李嘉明認識了身家估計約10億的「眼鏡大王」顧毅勇，惟當時男方已有家室。直至2010年，她在43歲「高齡」懷孕5個月時嫁入豪門，年輕時曾歷婚姻失敗的李嘉明，婚後生活低調，專心相夫教子。

點擊圖片放大
+5
+4

最新影片：

童學園
校長專訪｜前柔道港將入長洲轉型當幼稚園校長　融合武術精神塑造幼兒良好品格與毅力

相關報導：

星二代升學｜李嘉欣疑長居英國陪兒子讀書　被爆蝕本賣過億豪宅供讀貴族學校

星二代︱大美人港姐一家手拖手去旅行　14歲仔暴風長高蛻變美少年

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

凍齡靚媽｜小雪跟16歲兒子合照似兩姊弟　揭愛兒年幼體弱多病：感恩他身體好轉
18:13 2025/04/08
凍齡靚媽｜小雪跟16歲兒子合照似兩姊弟　揭愛兒年幼體弱多病：感恩他身體好轉
凍齡爸爸｜年過半百陳浩民粉紅look去茶餐廳　跟蔣麗莎晒恩愛婚變傳聞不攻自破
14:00 2025/04/12
凍齡爸爸｜年過半百陳浩民粉紅look去茶餐廳　跟蔣麗莎晒恩愛婚變傳聞不攻自破
港姐冠軍︱50歲混血港姐紥孖辮露長腿回春　13歲女暴風式成長力爭最美星二代寶座
11:00 2025/04/11
港姐冠軍︱50歲混血港姐紥孖辮露長腿回春　13歲女暴風式成長力爭最美星二代寶座
名模二代｜歐陽妙芝細仔晒12年校服對比照哭別校園　肥仔變Oppa畢業禮晒勁舞
13:04 2025/04/15
名模二代｜歐陽妙芝細仔晒12年校服對比照哭別校園　肥仔變Oppa畢業禮晒勁舞
凍齡港姐︱楊寶玲激罕曝光歷兩次離婚受盡情傷　帶1子再婚初戀情人周遊享福
11:58 2025/04/15
凍齡港姐︱楊寶玲激罕曝光歷兩次離婚受盡情傷　帶1子再婚初戀情人周遊享福

你可能感興趣

凍齡靚媽｜小雪跟16歲兒子合照似兩姊弟　揭愛兒年幼體弱多病：感恩他身體好轉
18:13 2025/04/08
凍齡靚媽｜小雪跟16歲兒子合照似兩姊弟　揭愛兒年幼體弱多病：感恩他身體好轉
凍齡爸爸｜年過半百陳浩民粉紅look去茶餐廳　跟蔣麗莎晒恩愛婚變傳聞不攻自破
14:00 2025/04/12
凍齡爸爸｜年過半百陳浩民粉紅look去茶餐廳　跟蔣麗莎晒恩愛婚變傳聞不攻自破
港姐冠軍︱50歲混血港姐紥孖辮露長腿回春　13歲女暴風式成長力爭最美星二代寶座
11:00 2025/04/11
港姐冠軍︱50歲混血港姐紥孖辮露長腿回春　13歲女暴風式成長力爭最美星二代寶座
家庭關係 李嘉欣 凍齡 豪門 養生 單親家庭 娛樂人物職業

最高瀏覽

生死教育｜結婚7年丈夫突確診腸癌病逝　兩孩媽代亡夫致電《早霸王》許下承諾全場動容
生死教育｜結婚7年丈夫突確診腸癌病逝　兩孩媽代亡夫致電《早霸王》許下承諾全場動容
醫療事故丨港大深圳醫院求醫證患癌　婦人切除胰臟後亡驚揭無腫瘤　家屬追究醫生刑事責任
醫療事故丨港大深圳醫院求醫證患癌　婦人切除胰臟後亡驚揭無腫瘤　家屬追究醫生刑事責任
2025預言｜日本地震海嘯恐波及香港　港媽備一家四口防災包拆解內含物品
2025預言｜日本地震海嘯恐波及香港　港媽備一家四口防災包拆解內含物品
急症室最長等候時間（04月17日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月17日 時間12:05）
大S離世丨大S離世2個半月具俊曄天天做1件事守護亡妻　S媽淚目：小S完全走不出來
大S離世丨大S離世2個半月具俊曄天天做1件事守護亡妻　S媽淚目：小S完全走不出來