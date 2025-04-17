豪門姊妹花丨李嘉欣胞姊現身凍齡有術唔似花甲之年　再婚嫁「眼鏡大王」做10億豪門少奶

【李嘉欣/李嘉明/最美港姐】有「大美人」和「最美港姐」之稱的李嘉欣，凍齡美貌如昔。而李嘉欣有一位比她年長8歲的胞姊李嘉明，早前姊妹倆一起出席朋友聚會，這位「最美港姐」胞姊的外貌再度引來熱議。

照片中，李嘉明與胞妹李嘉欣同樣身穿白色衫，李嘉明不僅樣貌與身材沒走樣，甚至髮量比胞妹更濃密，似乎李嘉明很注重保養和養生，完全不似已踏入花甲之年。

▲ 李嘉欣雖然已經54歲，依然保養得好好。（取自instagram）

李嘉欣胞姊丨被狠批面型不夠美

去年，有網民在小紅書分享與李嘉明的合照，並留言大讚她保養得宜，且為人友善。然而，也有網民狠批其面型：「她驗證了一句話臉型比五官更重要，我就是臉型不好，線條不流暢，這位浪費了良好五官，這臉型太奇怪了。」

雖然李嘉明的顏值不及胞妹李嘉欣，但亦有網民認為她並非明星，外貌已算不錯，甚至比李嘉欣更顯清秀。

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李嘉欣胞姊丨嫁入豪門生活低調

現年62歲的李嘉明生活相對胞妹低調，她與李嘉欣同樣嫁入豪門成為少奶奶。李氏姊妹出生於澳門，因父親有外遇並離家出走，她們在單親家庭中成長，母親要打工養活她們，三母女曾居住天台鐵皮屋，亦住過重慶大廈。由於家境關係，李嘉欣於14歲開始就半工讀，幫補家計。

自從李嘉欣當選港姐冠軍後，她跟家人生活得以改善，而她亦十分照顧姐姐，早年經常帶她出席名媛聚會，並介紹富商給李嘉明認識。

2005年，在李嘉欣牽線下，李嘉明認識了身家估計約10億的「眼鏡大王」顧毅勇，惟當時男方已有家室。直至2010年，她在43歲「高齡」懷孕5個月時嫁入豪門，年輕時曾歷婚姻失敗的李嘉明，婚後生活低調，專心相夫教子。

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