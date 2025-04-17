網購騙案｜去年錄逾1.1萬宗網購騙案按年增近3成　15%涉演唱會門票失1800萬

警方去年共錄得11,559宗網上購物騙案，按年增近3成，損失金額達3.56億元。其中近一半涉及演唱會門票，涉款1800萬。警方指，啟德體育園開幕後，將有大量盛事的門票發售呼籲市民在網上購物時要加倍小心。

本港去年錄得33,903宗科技罪案，按年下跌0.6%，惟當中11,559宗為網購騙案，按年上升近3成，佔所有科技罪案的34.1%。網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司陳純青表示，網上購物騙案的種類包括旅遊套票、衣服、化妝品、個人用品及演唱會門票等，而去年涉及演唱會門票的騙案佔網上購物騙案15%，損失金額達1800萬。

他指出，啟德體育園開幕後，警方預計將有大量盛事的門票發售，而且復活節假期將至，呼籲市民在網上購物時要加倍小心。

網罪科網絡安全組總督察梁以德表示，涉及網上騙案的犯案手法包括facebook網購專頁騙案，Carousell釣魚連結騙案及彈票黨騙案等。2024年有超過四成的網上騙案與facebook有關，涉款超過6千萬元，市民應留意詐騙專頁一般只經營很短時間而且沒有實體店地址或辦公室電話。

至於carousell釣魚連結騙案則通常要求賣家提供電郵地址及在虛假的付款平台輸入個人及帳戶資料，彈票黨騙案則利用「帳面結餘」的入票手法騙取貨物。警方呼籲網上購物時應光顧信譽良好的賣家，盡量選擇當面交收，如有懷疑，可在警方的「防騙視伏器」輸入收款帳戶、電話號碼、社交媒體帳號等評估風險。

香港電商協會會長李基銓表示，市民若希望在網上購物過程中增加安全性，應盡量使用第三方購物平台及使用第三方支付工具，強調銀行轉賬及轉數快並不是第三方的支付工具。

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