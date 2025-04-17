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結業優惠｜奇趣天地結業全場貨品低至半價　Chiikawa/LuLu豬/迪士尼盲盒+大量公仔文具

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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結業優惠｜奇趣天地結業全場貨品低至半價，Chiikawa/LuLu豬/迪士尼盲盒＋大量公仔文具。

【結業潮/清貨大減價/奇趣天地】北角連鎖玩具精品店「奇趣天地」宣布4月30日正式結業，店內進行清貨大減價，全部貨品以超低價發售，當中包括多款人氣角色盲盒、模型、文具等，甚至近年人氣爆燈的Chiikawa亦有劈價，大家切勿錯過！

奇趣天地結業全場貨品低至半價，Chiikawa/LuLu豬/迪士尼盲盒＋大量公仔文具。（FB圖片）

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奇趣天地結業｜全場貨品半價 特價貨再有7折

奇趣天地在Facebook宣佈，北角分店因租約期滿，將於4月30日晚上正式結業。結業在即，店內進行清貨大減價，全場貨品半價發售，特價或優惠價貨品7折，全場貨品一件不留！

奇趣天地自1999年開業，分店遍佈港九新界，專門搜羅不同玩具模型文具精品、健康産品、食品書籍，應有盡有。北角店結業消息一出，立刻引起網民關注，不少網民留言表示不捨，「考慮下嚟香港仔/南區開啦，講堅呢區好缺玩具舖？」、「希望同區或者喺港島區再開分店」；另外也有網民表示「留低過唔少腳毛」

奇趣天地結業｜精選8大減價貨品

奇趣天地北角店有多款貨品，早於2月時，Topick記者直擊北角店精選了8大減價貨品，包括模型玩具、文具書本、嬰幼兒用品、精品擺設等，親自為大家揀選最「抵買」貨品。

點擊圖片即睇減價貨品

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除此之外，還有大人小朋友都喜愛的Chiikawa公仔、mofusand、多啦Ａ夢、以及迪士尼公仔盲盒等！

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奇趣天地北角分店
地址：北角英皇道416號新都城大廈地庫416-426號
營業時間：11:00 - 21:00
結業日期：4月30晚上

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