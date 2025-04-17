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專題:跨界共創 ‧ 商社同行

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青年創業｜房委會「共築・創業家2.0」計劃　50鋪位供青年創業首7個月免租

港聞

發布時間： 60 分鐘前

最後更新： 55 分鐘前

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房委會推出「共築・創業家2.0」計劃。（資料圖片）

房委會推出「共築・創業家2.0」計劃，繼續向有意創業、35歲或以下入選的年輕人，提供7個月免租使用房委會轄下商場的商鋪。首7個月的免租期結束後，房委會提供3年階梯式租金優惠，首年為市值租金的25%或營業額的3%。計劃將提供約50間商鋪，規模較首階段大幅擴展5倍。

房屋局局長何永賢表示，為進一步支持青年創業，房委會擴展計劃，推出「共築・創業家2.0」，提出創業階梯租金優惠，並提供更多商場及商鋪支持青年創業。

她指，「共築・創業家2.0」擴展到私營商場，讓商界夥伴攜手協助香港青年創業家，向他們提供更多創業機會，開創屬於自己的事業，為社區注入活力與創新元素，也為本港零售業注入新動力。

為協助計劃首階段的創業團隊穩健發展，房委會將提供3年階梯式租金優惠，整體租金將低於市場水平，讓他們能靈活地調配資金，投入業務拓展，並逐步適應市場租金水平。房委會將每年進行階段性檢討，確保計劃能切實有效地幫助創業團隊持續發展。

此外，房委會更鼓勵私營商場及商界夥伴響應加入計劃，以擴大計劃覆蓋面與影響力。房委會已獲得10多家商業機構支持，預計將提供共約40間商鋪及快閃店。商界將按照各自商鋪的獨特性制定具體計劃內容，以滿足年青人不同的創業需求。

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