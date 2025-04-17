  • 27°C
香港時間：2025417日 (四) 15:38

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

血癌｜51歲澳洲女醫生以為更年期不適　靠1物察異常　及時求醫驚罹血癌險死【附血癌6大症狀】

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

51歲澳洲女醫生Amanda靠Apple Watch及時治療拾回一命。（網上圖片）

【Apple Watch／血癌／急性白血病】科技應記一功！澳洲一名女醫生經常覺得身體發熱和疲倦，但以為只是更年期影響生理，或是工作忙碌所致，不以為意。多虧購入這一物，提醒她心跳異常，繼而及時求醫驚揭罹患罕見血癌。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜復活節外遊慎防8大常見病毒　醫生拆解高危染疫者+教5招自保

血癌｜心跳飆升破90bpm 以為手錶出錯

據紐西蘭《先驅報》報道，一名51歲精神科醫生Amanda Faulkner經常感到身體發熱、極度疲倦，且經期經血量很多。她一度懷疑自己是更年期或是貧血，不以為意，加上當時忙著看病人：

我當時只以為自己有點貧血而已。

Amanda Faulkner一直有長期借用丈夫Mike的Apple智能手錶監測健康，自從今年初購入Apple Watch Series 10自用後，Apple Watch的健康應用程式「Vitals」經常提示她靜止心率持續偏高，要多加留意。她起初認為是產品故障，因她經常與丈夫恆常運動步行，從未想過身體會出問題。但Apple Watch幾乎每天早上都會彈出通知，指她靜止心率從每分鐘55bpm飆升至超過90bpm。這時她才發覺不妥，繼而求醫。

點擊圖片放大
+7
+6

血癌｜命懸一線驚揭罹癌 遲48小時恐喪命

經家庭醫生診斷後，她的情況比她想像中還要嚴重，立刻被送往醫院急症室。4小時內檢驗報告出爐，她被確診為「急性骨髓性白血病」，是一種罕見的血癌，醫生表示，若當時她在48小時內未前往求醫，可能會誘發併發症，導致器官衰竭喪命。如今她已接受化療，和將會進行幹細胞移植手術。

血癌｜血癌6大徵狀

據本港醫院管理局資料所示，白血病又稱血癌，是香港十大致命癌症之一，每年約有1,000宗新症。與大部分其他癌症不同，幼兒與年輕人均有機會患上此病。白血病並非絕症，而且是治癒率最高的癌症之一，不同種類的白血病有不同的療法，正確的治療方法能夠大大提高病人的康復機會。即使不幸患上，認識治療方法，學習治療期間與之後的護理調養，也有助加速康復和預防復發。

以下為血癌6大徵狀︰ 

點擊圖片放大
+7
+6

相關文章：

絕症奇蹟｜68歲男患愛滋病後確診血癌　移植骨髓5年後痊癒

互相救贖︱24歲男曾輕生捐骨髓救患血癌醫生　雙方獲重生約見擁抱落淚：謝謝你

生命鬥士｜被醫生指剩3個月命　血癌媽獲弟骨髓續命　靠3大習慣復康：能活著就好

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

血癌｜雙胞胎姐妹相繼罹患血癌　確診前頻繁出現1病徵
16:32 2024/03/20
血癌｜雙胞胎姐妹相繼罹患血癌　確診前頻繁出現1病徵
血癌福音丨新一代BTK抑制劑成效顯著　惡化及死亡風險降超5成　慈善團體倡納安全網
16:33 2024/06/25
血癌福音丨新一代BTK抑制劑成效顯著　惡化及死亡風險降超5成　慈善團體倡納安全網
血癌徵兆︱男子退休後整天感覺疲累　求醫揭患「多發性骨髓瘤」
18:04 2024/11/15
血癌徵兆︱男子退休後整天感覺疲累　求醫揭患「多發性骨髓瘤」
血癌｜為2歲愛兒頑抗血癌誓要活下去　30歲護士媽媽不敵癌魔離世
17:58 2024/12/18
血癌｜為2歲愛兒頑抗血癌誓要活下去　30歲護士媽媽不敵癌魔離世
AI問診｜27歲女暴瘦問ChatGPT被指患「血癌」　唔信邪再求醫驚揭「真」罹癌
17:38 2025/03/24
AI問診｜27歲女暴瘦問ChatGPT被指患「血癌」　唔信邪再求醫驚揭「真」罹癌
致癌危機｜車內1樣物品成隱形殺手！半年內致83名車主罹患血癌　專家警告：小心夏天更毒
12:38 2025/04/16
致癌危機｜車內1樣物品成隱形殺手！半年內致83名車主罹患血癌　專家警告：小心夏天更毒
血癌丨24歲網紅確診血癌不敵癌魔病逝　生前憂拖累丈夫選擇離婚
10:53 2025/04/16
血癌丨24歲網紅確診血癌不敵癌魔病逝　生前憂拖累丈夫選擇離婚

你可能感興趣

血癌｜雙胞胎姐妹相繼罹患血癌　確診前頻繁出現1病徵
16:32 2024/03/20
血癌｜雙胞胎姐妹相繼罹患血癌　確診前頻繁出現1病徵
血癌福音丨新一代BTK抑制劑成效顯著　惡化及死亡風險降超5成　慈善團體倡納安全網
16:33 2024/06/25
血癌福音丨新一代BTK抑制劑成效顯著　惡化及死亡風險降超5成　慈善團體倡納安全網
血癌徵兆︱男子退休後整天感覺疲累　求醫揭患「多發性骨髓瘤」
18:04 2024/11/15
血癌徵兆︱男子退休後整天感覺疲累　求醫揭患「多發性骨髓瘤」
健康問題 健康養生 Apple Watch 血癌 癌症 智能手錶 Apple

最高瀏覽

生死教育｜結婚7年丈夫突確診腸癌病逝　兩孩媽代亡夫致電《早霸王》許下承諾全場動容
生死教育｜結婚7年丈夫突確診腸癌病逝　兩孩媽代亡夫致電《早霸王》許下承諾全場動容
醫療事故丨港大深圳醫院求醫證患癌　婦人切除胰臟後亡驚揭無腫瘤　家屬追究醫生刑事責任
醫療事故丨港大深圳醫院求醫證患癌　婦人切除胰臟後亡驚揭無腫瘤　家屬追究醫生刑事責任
2025預言｜日本地震海嘯恐波及香港　港媽備一家四口防災包拆解內含物品
2025預言｜日本地震海嘯恐波及香港　港媽備一家四口防災包拆解內含物品
急症室最長等候時間（04月17日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月17日 時間12:05）
大S離世丨大S離世2個半月具俊曄天天做1件事守護亡妻　S媽淚目：小S完全走不出來
大S離世丨大S離世2個半月具俊曄天天做1件事守護亡妻　S媽淚目：小S完全走不出來