血癌｜51歲澳洲女醫生以為更年期不適　靠1物察異常　及時求醫驚罹血癌險死【附血癌6大症狀】

【Apple Watch／血癌／急性白血病】科技應記一功！澳洲一名女醫生經常覺得身體發熱和疲倦，但以為只是更年期影響生理，或是工作忙碌所致，不以為意。多虧購入這一物，提醒她心跳異常，繼而及時求醫驚揭罹患罕見血癌。

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血癌｜心跳飆升破90bpm 以為手錶出錯

據紐西蘭《先驅報》報道，一名51歲精神科醫生Amanda Faulkner經常感到身體發熱、極度疲倦，且經期經血量很多。她一度懷疑自己是更年期或是貧血，不以為意，加上當時忙著看病人：

我當時只以為自己有點貧血而已。

Amanda Faulkner一直有長期借用丈夫Mike的Apple智能手錶監測健康，自從今年初購入Apple Watch Series 10自用後，Apple Watch的健康應用程式「Vitals」經常提示她靜止心率持續偏高，要多加留意。她起初認為是產品故障，因她經常與丈夫恆常運動步行，從未想過身體會出問題。但Apple Watch幾乎每天早上都會彈出通知，指她靜止心率從每分鐘55bpm飆升至超過90bpm。這時她才發覺不妥，繼而求醫。

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血癌｜命懸一線驚揭罹癌 遲48小時恐喪命

經家庭醫生診斷後，她的情況比她想像中還要嚴重，立刻被送往醫院急症室。4小時內檢驗報告出爐，她被確診為「急性骨髓性白血病」，是一種罕見的血癌，醫生表示，若當時她在48小時內未前往求醫，可能會誘發併發症，導致器官衰竭喪命。如今她已接受化療，和將會進行幹細胞移植手術。

血癌｜血癌6大徵狀

據本港醫院管理局資料所示，白血病又稱血癌，是香港十大致命癌症之一，每年約有1,000宗新症。與大部分其他癌症不同，幼兒與年輕人均有機會患上此病。白血病並非絕症，而且是治癒率最高的癌症之一，不同種類的白血病有不同的療法，正確的治療方法能夠大大提高病人的康復機會。即使不幸患上，認識治療方法，學習治療期間與之後的護理調養，也有助加速康復和預防復發。

以下為血癌6大徵狀︰

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