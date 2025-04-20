穀雨節氣2025｜穀雨7大禁忌習俗 2大地方不宜去 命理師傳授1招旺財法
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撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
【穀雨2025/穀雨節氣/穀雨禁忌/穀雨習俗】今年4月20日（星期日）為二十四節氣中的「穀雨」，亦是春天最後一個節氣，穀雨到來也有不少禁忌要留意，命理專家小孟老師在其個人專頁分享，穀雨7大禁忌及1招簡易旺財法，大家不妨參考！
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穀雨節氣2025｜穀雨意思及由來
命理專家清水孟國際塔羅小孟老師在Facebook專頁發文，指穀雨是二十四節氣中的第6個節氣，是反映降水現象的節氣。臨近穀雨時分，雨水會開始增多。穀雨過後迎接夏天，氣溫也會開始回升，適合農夫播種耕田。
至於穀雨的由來，民間相傳黃帝於春末時，向所有天下百姓與丞相宣佈倉頡造字完成，在這一天下了一場不平凡的雨，也降下很多穀米，後人將此日定為穀雨，用來紀念古人聖功，倉頡死後有人將此穀雨日用來祭拜倉頡，也叫「穀雨節」。
穀雨節氣2025｜穀雨7大禁忌
小孟老師亦分享了穀雨7大禁忌，點擊下圖查看詳情：
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穀雨節氣2025｜1招簡易旺財法
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文章獲「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」授權轉載
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